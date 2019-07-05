Картина дня: Пылесос под видом овощей, новое судно Tallink, убытки тайского расторана и нападение агрессивной собаки

Tallink берет кредит в 250 млн евро на покупку нового судна

Дочернее предприятие Tallink Grupp - Tallink Superfast Ltd - и немецкая компания KfW IPEX-Bank GmbH заключили кредитный договор на 197,6 млн евро, которые будут использованы для финансирования строительства на судоходном заводе в Раума пассажирского LNG-судна. Читать далее...

Тайский ресторан в центре Таллинна терпит серьезные убытки

Прибыль расположенного в Старом городе ресторана NOK NOK выросла до почти 545 000 евро, что на 44% больше, чем в прошлом году, но при этом убытки увеличились до 749 000 евро. Читать далее...

Это фиаско: в магазине Maxima покупатель пытался выдать пылесос за овощи

В магазине Maxima клиент однажды просканировал пылесос как овощи. Попытку кражи обнаружили в результате проверки, опираясь на запись камер безопасности и сопоставив ее с определенной конкретной покупкой. Читать далее...

При взрыве на стройке пострадал 61-летний рабочий

В пятницу, 5 июля, в Хаапсалу на улице Юриээ пострадал 61-летний мужчина, у которого в руках взорвался неизвестный предмет. У работавшего на стройке человека были повреждены пальцы и лицо. Читать далее...

Техническая неполадка: 7200 человек получили пособия дважды

Сегодня в Эстонии - день выплаты социальных пособий инвалидам, но в Департаменте социального страхования произошла техническая накладка, в результате чего 7200 человек получили пособие в двойном размере. Радоваться, увы, нет причин: нежданно свалившиеся деньги придется заплатить обратно. Читать дальше...

Полиция предупреждает: за неделю угнали уже три автомобиля с бесключевым доступом

За минувшую неделю полиции сообщили уже о трех случаях угона новых автомобилей в Пярну, на всех украденных автомобилях стояла система бесключевого доступа. Полиция призывает автовладельцев быть бдительными, особенно осторожными стоит быть владельцам машин Toyota и автомобилей с иностранными номерами. Читать дальше...

Стрельба в Таллинне: выпущенную в сторону таксистов пулю обнаружили в Германии

Немецкая семья, вернувшаяся из своего путешествия в Эстонию, обнаружила в багаже пулю, которая попала туда в результате устроенной 21 июня таксистом Райво Юримяэ стрельбы на улице Теллискиви в Таллинне. Читать далее...

Японский турист пришел в замешательство, увидев жителей Таллинна в национальных костюмах

Японский турист, прибывший в Эстонию во время проведения Праздника песни и танца, пришел в замешательство, когда увидел эстонцев в национальных костюмах. Читать далее...

Экоактивист: биотопливо – это нонсенс, специалистов не спрашивали

Каждый потребитель ощутил на своем кошельке, что биотопливо теперь в законе. Не сильно ли преувеличена его экологичность? Тему прокомментировал экоактивист, специалист в области ремонта автомобилей Андрей Гудим. Читать далее...

Два месяца на замену: клиенты SEB получат от банка важное предупреждение