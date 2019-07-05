Пт, 5.07.2019
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На месяц в Таллинне изменится маршрут пяти автобусов

Таллиннские автобусы. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mihkel Maripuu

С 10 июля по 14 августа автобусы линий 7, 15, 45, 49 и 65 будут совершать объезд закрытых для движения улиц Лыытса и Валукоя, сообщает Раэпресс.

Участок маршрута этих линий по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса будет закрыт, автобусы будут направлены на улицу Суур-Сыямяэ. Автобусы линнии 45 будут разворачиваться на улице Суур-Сыямяэ после остановки "Кеск-Сыямяэ".

На всех перечисленных линиях появится дополнительная остановка "Двигатель" в районе перекрестка с улицей Лыытса. Автобус 45-й линии будет совершать временную остановку "Каубаяама".

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