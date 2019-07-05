В Таллинне на месяц изменятся маршруты пяти автобусов

С 10 июля по 14 августа автобусы линий 7, 15, 45, 49 и 65 будут совершать объезд закрытых для движения улиц Лыытса и Валукоя, сообщает Раэпресс.
Участок маршрута этих линий по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса будет закрыт, автобусы будут направлены на улицу Суур-Сыямяэ. Автобусы линнии 45 будут разворачиваться на улице Суур-Сыямяэ после остановки "Кеск-Сыямяэ".
На всех перечисленных линиях появится дополнительная остановка "Двигатель" в районе перекрестка с улицей Лыытса. Автобус 45-й линии будет совершать временную остановку "Каубаяама".