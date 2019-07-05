Полиция предупреждает: за неделю угнали уже три автомобиля с бесключевым доступом
За минувшую неделю полиции сообщили уже о трех случаях угона новых автомобилей в Пярну, на всех украденных автомобилях стояла система бесключевого доступа.
Полиция призывает автовладельцев быть бдительными, особенно осторожными стоит быть владельцам машин Toyota и автомобилей с иностранными номерами.
На минувшей неделе в пятницу полиция получила сообщение о краже Toyota Auris на улице Папли в Пярну. Сегодня украли другие два автомобиля – Toyota Auris с улицы Май и Toyota C-HR с бульвара Таммсааре.
Чтобы обезопасить свой автомобиль, следует держать ключи от машины как можно дальше от нее, советует сотрудник Ляэнеской префектуры: "Если автомобиль с бесключевой системой стоит перед домом, а ключи оставили, например, в коридоре, то автомобиль становится легкой добычей для воров, так как сигнал от ключей доходит до машины".
Полицейские также напоминают, что в случае кражи номеров автомобиля следует незамедлительно сообщить об этом по номеру 112, и призывают обращать внимание на номера автомобиля: иногда воры заменяют оригинальные номера на другие.