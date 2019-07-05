Полиция предупреждает: за неделю угнали уже три автомобиля с бесключевым доступом

Полиция призывает автовладельцев быть бдительными, особенно осторожными стоит быть владельцам машин Toyota и автомобилей с иностранными номерами.

На минувшей неделе в пятницу полиция получила сообщение о краже Toyota Auris на улице Папли в Пярну. Сегодня украли другие два автомобиля – Toyota Auris с улицы Май и Toyota C-HR с бульвара Таммсааре.

Чтобы обезопасить свой автомобиль, следует держать ключи от машины как можно дальше от нее, советует сотрудник Ляэнеской префектуры: "Если автомобиль с бесключевой системой стоит перед домом, а ключи оставили, например, в коридоре, то автомобиль становится легкой добычей для воров, так как сигнал от ключей доходит до машины".