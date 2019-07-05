Парадокс: самый экологичный бензин оказался в Эстонии под запретом

При этом речь идет отнюдь не о каком-то там опасном или запрещенном в Европе топливе - совсем наоборот. Поэтому чиновники кинулись заполнять пробелы, и через неделю первая партия специального бензина со спецразрешением должна поступить в Эстонию. Есть надежда, что к концу cезона покоса травы из Европы поступит и разрешение на использование такого топлива.

"Полки и сделанные по спецзаказу канистры с толстыми стенками стоят пустыми еще с весны прошлого года, когда начал действовать новый закон о жидком топливе", - прокомментировал состояние склада директор по продажам акционерного общества Baltoil Аймар Юус.

"Нет его, ни у кого нет, но теперь, наконец, есть хотя бы надежда, что скоро поступит", - сказал и директор по развитию и маркетингу компании по оптовой продаже автохимии Flexoil Рийво Ээнсалу.

Отсутствуют требования

Пустые полки объясняются прошлогодними поправками в закон о жидком топливе, согласно которым в Эстонии можно продавать только топливо с биодобавками, тогда как алкилатный бензин их не содержит. Поскольку, в отличие от Латвии, Финляндии и Швеции, у нас в законе не делается исключение для алкилатного бензина, ввозить его в Эстонию больше нельзя.

Запрет на продажу алкилатного бензина был утвержден прошлой весной из-за отсутствия экологических требований, объяснил директор Neste Eesti по маркетингу и коммуникациям Ристо Сюллусте. "То же самое препятствие, к сожалению, мешает продаже дизельного топлива Neste My, на 100% произведенного из возобновляемого сырья", - добавил он.

Baltoil торговал алкилатным бензином и изготовленным из него смешанным бензином порядка двадцати лет, покупателей было достаточно, но литр такого бензина стоит 5 евро. "Алкилатный бензин часто используют строители бревенчатых домов во внутренних помещениях, потому что это топливо не коптит", - сказал Аймар Юус.

Также хорошо приняли алкилатный и смешанный бензины садоводы, которые предпочитают сохранять моторы своей техники в чистоте. "В соседних странах алкилатный бензин по-прежнему используется. В Швеции вроде бы тем, кто им пользуется, выплачивают пособие, потому что этот бензин более экологичен - это самое "зеленое" топливо. У нас этот запрет - полная глупость, это же не какой-то там яд", - говорит Юус.

Требования по охране окружающей среды в отношении топлива утверждены постановлением на основе закона по охране атмосферного воздуха. В числе прочего это постановление определяет требования к моторному бензину.

"Так возникла ситуация, когда алкилатный бензин невозможно разрешить к потреблению, поскольку его плотность ниже, чем предусматривают требования к моторному бензину", - объяснила главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов Сийри Суутре.

Поскольку в постановлении Министерства окружающей среды нет отдельных требований к алкилатному бензину, его нельзя использовать в розничных торговых сетях, добавил эксперт энергетического отдела Министерства экономики Рейн Вакс.

Один сезон покоса прошел, второй близится к концу, и только сейчас лед начал трогаться: Министерство окружающей среды пошло потребителям и предпринимателям навстречу и составило законопроект об утверждении экологических требований к алкилатному бензину.

"В результате алкилатный бензин станет исключением из списка топлив с биодобавками, и его можно будет снова разрешить", - сообщил главный специалист Министерства окружающей среды Хейко Хейтур.

Надежда есть

Сейчас законопроект находится на согласовании с Европейской комиссией и странами-членами ЕС. Крайний срок производства - 25 июля. "Так что требования окружающей среды к алкилатному бензину могли бы вступить в действие в конце августа",- добавил Хейко Хейтур.

До тех пор Рейн Вакс и Сийир Суутре посоветовали использовать в садовой и лесной технике бензин 98, к которому не добавляются биоприсадки. Но все же владельцы газонокосилок не обязаны этого делать: в конце прошлой недели продавцы топлива получили от Налогово-таможенного департамента письмо о том, что временно, до вступления в силу требований к алкилатному бензину, они могут снова ввозить это топливо в Эстонию.