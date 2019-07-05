Галерея: в Кохтла-Ярве продается квартира с натяжными потолками и подсветкой

Квартиру на портале KV.EE продают сразу два маклера. У одного - более удачные фотографии, у другого - более внятный и подробный текст объявления. Цена предложения одинакова, поэтому условия продажи можно считать равными.

Итак, продается трехкомнатная квартира в ахтмеской части Кохтла-Ярве площадью 65 м2, на первом этаже девятиэтажного кирпичного дома. Центральное отопление, электрическая плита, санузел раздельный, застекленный балкон, окна - стеклопакеты, на полу ламинат и плитка, в двух комнатах натуральный паркет, натяжные потолки, подвал, домофон, возможность парковки у дома.

Покупателю остается вся мебель и новая техника с действующей гарантией: плита, вытяжка, духовой шкаф, посудомоечная и стиральная машины, холодильник.

Зимой квартплата максимально 120 евро, летом - около 40 евро. К этим суммам добавляется оплата по счетчикам.

Добавим, что установленные в квартире натяжные потолки - глянцевые и почти как зеркало отражают весь интерьер, а кухонный фартук подсвечен и переливается, по меньшей мере, двумя цветами.