Видео: смотрите, как происходит процесс упаковки молока на комбинате Valio

На молочном предприятии Valio Eesti работа идет круглые сутки семь дней в неделю. За день предприятие загружает десять молоковозов, а за месяц изготавливает свыше 8000 тонн молочных продуктов, пишет Postimees.
На Valio Eesti в Лаэва работают 270 человек. Здесь упаковываются молоко, кефир, творог, йогурт, сливки и сметана.
Заполнение упаковки молока происходит довольно быстро. Прибывшее утром на производство сырое молоко уже вечером того же дня покидает фабрику в пакете или коробке.
Обработка и упаковка молока происходят строго на научной основе: молоко и молочные продукты тестируются в ходе всего производственного процесса. Работники следят, чтобы все необходимые показатели были в порядке.
Производственный директор лаэваского молочного комбината Valio Eesti Релия Кяро сказала, что увлеченность эстонских потребителей обезжиренным молоком прошла, и все больше ценится цельное молоко с высоким процентным содержанием жира.