Видео: смотрите, как происходит процесс упаковки молока на комбинате Valio

На Valio Eesti в Лаэва работают 270 человек. Здесь упаковываются молоко, кефир, творог, йогурт, сливки и сметана.

Заполнение упаковки молока происходит довольно быстро. Прибывшее утром на производство сырое молоко уже вечером того же дня покидает фабрику в пакете или коробке.

Обработка и упаковка молока происходят строго на научной основе: молоко и молочные продукты тестируются в ходе всего производственного процесса. Работники следят, чтобы все необходимые показатели были в порядке.