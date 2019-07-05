Пт, 5.07.2019
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  • Видео: смотрите, как происходит процесс упаковки молока на производстве Valio

Видео: смотрите, как происходит процесс упаковки молока на производстве Valio

На молочном предприятии Valio Eesti работа идет круглые сутки семь дней в неделю. За день предприятие загружает десять молоковозов, а за месяц изготавливает свыше 8000 тонн молочных продуктов, пишет Postimees.

На Valio Eesti в Лаэва работают 270 человек. Здесь упаковываются молоко, кефир, творог, йогурт, сливки и сметана.

Заполнение упаковки молока происходит довольно быстро. Прибывшее утром на производство сырое молоко уже вечером того же дня покидает фабрику в пакете или коробке.

Обработка и упаковка молока происходят строго на научной основе: молоко и молочные продукты тестируются в ходе всего производственного процесса. Работники следят, чтобы все необходимые показатели были в порядке. 

Производственный директор лаэваского молочного комбината Valio Eesti Релия Кяро сказала, что увлеченность эстонских потребителей обезжиренным молоком прошла, и все больше ценится цельное молоко  с высоким процентным содержанием жира.

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