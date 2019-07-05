Американка, лизнувшая мороженое в магазине, пойдет под суд

По предварительным данным полиции, все произошло 28 июня в магазине Walmart в городе Лафкин на востоке штата Техас. Нарушительницу удалось идентифицировать. В настоящее время ожидается окончательное подтверждение личности героини ролика, после чего будет выдан ордер на арест, передает Lenta.ru.

Девушке хотят предъявить обвинение в уголовном преступлении — порче потребительского товара. Ей грозит от двух до 20 лет тюрьмы и штраф до 10 000 долларов (более 8800 евро). Полиция также выразила желание побеседовать с мужчиной, который вел съемку и приговаривал: «Лизни, лизни».

Производитель десерта Blue Bell Creameries осудил действия героини вирусного видео. В качестве мер предосторожности магазин снял с продажи все мороженое компании того сорта, который предпочла девушка из ролика. По предварительным данным, упаковку, которую вскрыла героиня ролика, удалось найти.

Видео стало вирусным в начале июля. На нем девушка лизнула мороженое в магазине и положила его обратно.