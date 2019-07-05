Техническая неполадка: 7200 человек получили пособия дважды

Радоваться, увы, нет причин: нежданно свалившиеся деньги придется заплатить обратно. Департамент социального страхования сегодня перевел пособие 152 046 людям, из которых 7 200 получили его дважды.

Согласно пояснению финансового директора департамента Сигне Уустал, общая переплаченная сумма составила ориентировочно 185 000 евро. В основном ошибка затронула платежи банка Swedbank.

По словам Уустал, департамент свяжется со всему клиентами и попросит вернуть переплаченные деньги на тот же счет, с которого они поступили.

"В платежном поручении нужно указать номер ссылки 10112100100102. Если перевод платный, платить за услугу клиент не должен, тогда ему нужно перевести сумму за вычетом стоимости услуги. Если клиент выразит желание, в следующем месяце мы выплатим ему пособие на меньшую сумму в размере переплаты", - сказала Уустал.

Она заверила, что с людьми обязательно обсудят их выбор и найдут подходящее для каждого решение.

По всем вопросам Департамент социального страхования просит клиентов звонить по инфотелефону 612 1360 (сегодня он работает до 17 часов).