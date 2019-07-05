Ученые университетов Эстонии и России изучат гены 2000 человек

Для этого ученые создадут коллекцию образцов крови 2000 пациентов с диабетом второго типа, живущих на территории Северо-Запада, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

В ближайшие полтора года в лаборатории биобанкинга и геномной медицины СПбГУ появится коллекция биологических образцов людей с диабетом второго типа. Изучение биообразцов поможет определить, мутации в каких генах приводят к опасному заболеванию, а значит — поможет выявлять недуг еще до появления первых симптомов. Работа организована в рамках первого в России международного проекта в области биобанкирования совместно с Тартуским университетом.

Базами для сбора биоматериалов станут Псковская областная клиническая больница, НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, Городская больница Святого Георгия и другие медицинские учреждения Петербурга, в том числе эндокринологические центры. Также в проекте, где СПбГУ выступает в качестве головной организации, принимают участие генетики Тартуского университета.

Собранные образцы планируют проанализировать с помощью метода GWAS (genome-wide association studies) — он позволяет искать гены-кандидаты различных заболеваний, включая диабет первого и второго типов, ишемическую болезнь сердца, ожирение и многое другое. В результате работы исследователи смогут найти генетические маркеры, связанные с самым распространенным эндокринным заболеванием в мире. Только в России сахарным диабетом второго типа страдает 3,7 миллиона человек, что составляет более 90% среди всех больных диабетом.

«Исследования, проведенные на близнецах, показывают, что роль генетики в развитии этого заболевания составляет не менее 70-80%, – рассказал заведующий лабораторией биобанкинга и геномной медицины СПбГУ Андрей Глотов. –Не учитывать этот фактор невозможно. Сегодня диагноз "диабет" ставится на основе серьезных критериев, например повышенного индекса массы тела. Однако это уже начало заболевания, а инструментов выявления его на ранних стадиях практически не существует».

Как отмечают ученые, генетические данные, на которых обычно основываются подобные исследования, чаще всего получены от американцев или европейцев — русских популяций в них почти нет, а для изучения диабета у жителей Северо-Запада такая информация играет важную роль. В будущем проанализированные образцы можно использовать во время других масштабных исследований, а храниться биоматериал будет преимущественно в Биобанке Научного парка СПбГУ.

«Вторая часть проекта – образовательная, – рассказала старший научный сотрудник лаборатории биобанкинга и геномной медицины СПбГУ Юлия Насыхова. – После того как мы получим результаты масштабной работы, мы проведем три образовательных семинара для врачей из Тарту, Петербурга и Пскова, в первую очередь – для терапевтов и эндокринологов. Это позволит повысить осведомленность специалистов о вкладе генетики в развитие диабета второго типа».