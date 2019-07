Ученые университетов Эстонии и России изучат гены 2000 человек

Международный проект Development of Neasures for Improving the Quality of Diagnosis and Prevention of Type 2 Diabetes реализуется в рамках программы сотрудничества между Россией и Эстонией («Программа приграничного сотрудничества Россия — Эстония 2014–2020»). Сумма софинансирования, выделяемая программой для выполнения проекта, составляет более 27 миллионов рублей (377,4 тысячи евро).