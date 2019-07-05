В связи со съемками Нолана расходы Таллинна составят более 360 000 евро

Allfilm компенсирует Таллинну до 30 000 евро за организованные городом информационные кампании. Расходы на изменение в организации движения общественного транспорта составят 191 645 евро. Плата за Пярнуское шоссе составит почти 12 000 евро, а за Лаагна-теэ - 46 720 евро.

Также Allfilm компенсирует Таллинну недополученный от парковки доход в размере почти 1000 евро, связанные со съемками сверхурочные в размере 29 436 евро, расходы на восстановление поврежденных дорожных знаков до 15 000 евро, организованные Таллинном культурные и семейные мероприятия в размере почти 37 000 евро.