Пт, 5.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • В связи со съемками Нолана расходы Таллинна составят более 360 000 евро

В связи со съемками Нолана расходы Таллинна составят более 360 000 евро

Съемки фильма Нолана на Пярнуском шоссе.

ФОТО: Irina Schibler

Согласно договору, Allfilm должен компенсировать Таллинну связанные со съемками фильма Кристофера Нолана расходы на сумму 367 801 евро, сообщает BNS.

Allfilm компенсирует Таллинну до 30 000 евро за организованные городом информационные кампании. Расходы на изменение в организации движения общественного транспорта составят 191 645 евро. Плата за Пярнуское шоссе составит почти 12 000 евро, а за Лаагна-теэ - 46 720 евро.

Также Allfilm компенсирует Таллинну недополученный от парковки доход в размере почти 1000 евро, связанные со съемками сверхурочные в размере 29 436 евро, расходы на восстановление поврежденных дорожных знаков до 15 000 евро, организованные Таллинном культурные и семейные мероприятия в размере почти 37 000 евро.

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