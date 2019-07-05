При взрыве на стройке пострадал 61-летний рабочий

В пятницу, 5 июля, в Хаапсалу на улице Юриээ пострадал 61-летний мужчина, у которого в руках взорвался неизвестный предмет, передает Rus.ERR.
У работавшего на стройке человека были повреждены пальцы и лицо. Поскольку было подозрение, что возникшие при взрыве пары могут повредить дыхательные пути, то мужчину отвезли для осмотра в Северо-Эстонскую региональную больницу, передает ERR.
Чистившие дождевые стоки в реновирующемся доме рабочие нашли коробку с предметами цилиндрической формы. Полиция считает, что были найдены детонаторы.