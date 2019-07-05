Просьба организаторов: приходите на представление Праздника танца заблаговременно

Художественное руководство XX Праздника танца «Моя любовь» просит всех зрителей, которые собираются сегодня на третье представление праздника танца, запастись временем и терпением и прийти на место заблаговременно. Движение в этом районе ограничено, дорога до стадиона может занять больше времени чем обычно. Ворота откроются в 16:30.
«Для того, чтобы мы могли начать представление в 18:00 часов, как это запланировано, просим всех зрителей приходить на стадион заранее. Чтобы ускорить прохождение на стадион, мы откроем ворота за полтора часа до начала представления», сказали организаторы.
Также зрителей просят следить за прогнозом погоды, и при выборе одежды учитывать прохладную, ветреную и, возможно, дождливую погоду.
XX Праздник танца глубоко преклоняется перед 85-летней традиции праздника танца. Поэтому в репертуаре всех танцевальных групп есть любимые композиции из прошлых праздников танца, наряду с которыми не забыто и новое творчество. В общей сложности в программе юбилейного праздника 28 танцев, семь из которых созданы специально для этого праздника.