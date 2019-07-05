Просьба организаторов: приходите на представление Праздника танца заблаговременно

«Для того, чтобы мы могли начать представление в 18:00 часов, как это запланировано, просим всех зрителей приходить на стадион заранее. Чтобы ускорить прохождение на стадион, мы откроем ворота за полтора часа до начала представления», сказали организаторы.

Также зрителей просят следить за прогнозом погоды, и при выборе одежды учитывать прохладную, ветреную и, возможно, дождливую погоду.