Банк Luminor в конце июля закрывает контору в Йыхви

26 июля станет последним днем работы конторы в Йыхви, места расположения ближайших банкоматов останутся прежними, а клиентский портфель йыхвиской конторы перенимает контора в Раквере, сообщил банк.

С 30 марта этого года у Luminor остались 4 отделения в Таллинне — главная контора на Лийвалайа и три конторы, расположенные в торговых центрах Lasnamäe Centrum, Rocca al Mare и Kristiine Keskus. У банка таже открыты конторы в Тарту, Пярну, Вильяндит и Раквере, а также центр востребования наличных в Курессааре. У банка также 100 банкоматов на территории Эстонии.

Luminor — зарегистрированный в Эстонии банк, у которого есть подразделения в Литве и Латвии.

Luminor — третий по величине в Балтийских странах провайдер финансовых услуг, его рыночная доля на рынке депозитов составляет 16 процентов, а на рынке кредитов 22 процента. В Балтийских странах у банка около миллиона клиентов.

В начале февраля банк Luminor сообщил, что в этом году сократит в трех странах Балтии работников всех уровней, включая руководство: будут сокращены 130 человек в Эстонии, 250 человек в Латвии и 420 человек в Литве.