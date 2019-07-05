Видео: в России пьяная многодетная мать на Chevrolet сбежала от ДПС и сбила полицейского

Вчера, 4 июля экипаж ДПС заметил, как 30-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Cruze совершала опасные маневры. Требование об остановке она проигнорировала, тогда экипаж ДПС начал преследовать ее. Через некоторое время машина остановилась, но выходить из машины дама отказалась. При этом в салоне находился полуторагодовалый ребенок — отпускать его мать также отказалась и заблокировала двери, пишет Lenta.ru .

В ходе переговоров она тронулась с места, наехала на инспектора и протащила его на капоте несколько сотен метров. Позже полицейского госпитализировали — медики констатировали у него черепно-мозговую травму и перелом руки. В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.