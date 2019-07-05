Тайский ресторан в центре Таллинна терпит серьезные убытки

Фирма Baan Thai OÜ была зарегистрирована в феврале 2016 года, чтобы открыть ресторан тайской кухни. NOK NOK открылся в апреле 2017 года и за первый финансовый год прибыль ресторана составила 378 000 евро, а убытки – 606 000 евро. Обычно на убытки места общепита в первый год влияют расходы, связанные с открытием. Но и в 2018 году дочернее предприятие Tallink понесло убытки, которые превышали доходы.

В том году NOK NOK предлагал клиентам не только поесть в ресторане, но также арендовать помещения для проведения семинаров и кулинарные курсы. Во внутреннем дворике ресторана открыли террасу и организовали сотрудничество с фирмой доставки еды.

На сегодняшний день предприятие планирует продолжать вкладывать средства в обучение персонала, развитие продукции, повышение качества и расширение ассортимента блюд и выбора услуг. Более того, Tallink Grupp в прошлом декабре вложил в дочернюю фирму еще миллион евро. В итоге обязательства ресторана перед Tallink составили 1,5 млн евро.