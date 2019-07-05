Тайский ресторан в центре Таллинна терпит серьезные убытки

Прибыль расположенного в Старом городе ресторана NOK NOK выросла до почти 545 000 евро, что на 44% больше, чем в прошлом году, но при этом убытки увеличились до 749 000 евро, пишет Postimees.
Фирма Baan Thai OÜ была зарегистрирована в феврале 2016 года, чтобы открыть ресторан тайской кухни. NOK NOK открылся в апреле 2017 года и за первый финансовый год прибыль ресторана составила 378 000 евро, а убытки – 606 000 евро. Обычно на убытки места общепита в первый год влияют расходы, связанные с открытием. Но и в 2018 году дочернее предприятие Tallink понесло убытки, которые превышали доходы.
В том году NOK NOK предлагал клиентам не только поесть в ресторане, но также арендовать помещения для проведения семинаров и кулинарные курсы. Во внутреннем дворике ресторана открыли террасу и организовали сотрудничество с фирмой доставки еды.
На сегодняшний день предприятие планирует продолжать вкладывать средства в обучение персонала, развитие продукции, повышение качества и расширение ассортимента блюд и выбора услуг. Более того, Tallink Grupp в прошлом декабре вложил в дочернюю фирму еще миллион евро. В итоге обязательства ресторана перед Tallink составили 1,5 млн евро.
За последний год расходы фирмы на зарплаты выросли на 24,3 процента до 475 000 евро, хотя число сотрудников сократилось на одну пятую. Средня зарплата работников следовательно составила 1364 евро, хотя ранее была 884 евро.