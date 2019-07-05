Пт, 5.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • Фото и видео: "красный петух" лишил хозяина бани, мастерской и дров

Фото и видео: "красный петух" лишил хозяина бани, мастерской и дров

Сегодня в 2.20 ночи центр тревоги получил сообщение о пожаре в городе Тюри на улице Вайну. Во дворе частного дома загорелось подсобное помещение, в котором располагались баня и мастерская. Помимо всего прочего там хранились также дрова, сообщает Reporter.

Огонь было видно практически во всем городе.  По словам соседей, сначала раздался хлопок, а затем языки пламени вырвались наружу через крышу.

Находившийся в нескольких метрах жилой дом оказался под угрозой: из-за жара крыша начала дымиться и тлеть, но спасателям удалось потушить ее и избежать большого пожара.

Из-за чего началось возгорание говорить пока рано.

В дома находился мужчина, который во время пожара проснулся, спасатели вывели его из здания.

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