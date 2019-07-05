Фото и видео: "красный петух" лишил хозяина бани, мастерской и дров

Огонь было видно практически во всем городе. По словам соседей, сначала раздался хлопок, а затем языки пламени вырвались наружу через крышу.

Находившийся в нескольких метрах жилой дом оказался под угрозой: из-за жара крыша начала дымиться и тлеть, но спасателям удалось потушить ее и избежать большого пожара.

Из-за чего началось возгорание говорить пока рано.