Анетт Контавейт вылетела с Уимблдонского турнира

Прошлогодняя финалистка Уимблдона, Анетт Контавейт не смогла преодолеть барьер третьего круга, уступив чешке Каролине Муховой 6:7, 3:6.
Мухова почти на три с половиной раза ниже Контавейт в рейтинге, но мотивация обыграть финалистку Уимблдона-2019 и пробиться в топ-32 престижного турнира у Муховой была на должном уровне. Контавейт, казалось, легко начала встречу, поведя 2:0, но затем Мухова отыграла два гейма и дальше уже шла борьба гейм в гейм до самого тай-брека, где Мухова одержала победу, взяв и сет 7:6.
Во втором сете борьба шла до счета 3:4 - Контавейт должна была брать свою подачу, но не смогла и чешка сделала счет 3:5. Это и добило нашу первую ракетку - хотя и были возможности брать подачу соперницы, но Мухова выстояла и заслуженно шагнула в четвертый раунд Уимблдона - 6:3.