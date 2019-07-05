Анетт Контавейт вылетела с Уимблдонского турнира

Мухова почти на три с половиной раза ниже Контавейт в рейтинге, но мотивация обыграть финалистку Уимблдона-2019 и пробиться в топ-32 престижного турнира у Муховой была на должном уровне. Контавейт, казалось, легко начала встречу, поведя 2:0, но затем Мухова отыграла два гейма и дальше уже шла борьба гейм в гейм до самого тай-брека, где Мухова одержала победу, взяв и сет 7:6.