Антарктическая экспедиция начнется с посещения Русского географического общества в Петербурге

В четверг, 11 июля 2019 года, из Кронштадта в сторону Антарктики отправляется эстонский парусник «Адмирал Беллинсгаузен». Событие приурочено к 200-летию открытия Антарктики уроженцем эстонского острова Сааремаа Фабианом Готтлибом Таддеусом фон Беллингсгаузеном. Следующие остановки корабль сделает в Финляндии, Эстонии, Литве, Российском Калининграде, Польше и Германии.
«Торжественные проводы 11 июля начнутся с посещения Русского географического общества в Петербурге. Вечером пройдет концерт-богослужение в церкви Святого Апостола Иоанна, - рассказал руководитель экспедиции Тийт Пруули (MTÜ Thetis Ekspeditsioonid. - Мы хотим отметить начало исторической экспедиции адмирала Беллинсгаузена вместе с эстонским и русским сообществами».
Программа 11 июля
11:00 Посещение Русского географического общества в Петербурге. В 12:00 начнется заседание, на котором в числе прочих выступят вице-президент Общества Кирилл Чистяков, директор эстонской Канцелярии президента ЭР Тийт Рийсало, президент Эстонской академии наук Тармо Соомере и директор Эстонского морского музея Урмас Дрезен.
17:00 Концерт-богослужение и доклад профессора Эстонской академии художеств Давида Всевиова на тему «Балтийские немцы и Русские географические открытия» в церкви Святого Апостола Иоанна в Петербурге.
19:00 Посещение Морского Никольского собора в Кронштадте.
20:00 Речь вице-спикера комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона на причале гостевой гавани форта «Константин». Концерт духовой музыки ансамбля Brassical, совместное пение с Марко Матвере.
20:30 Отдача швартовых с парусника «Адмирал Беллинсгаузен».
Научно-популярная экспедиция продлится более шести месяцев при участии научных сотрудников. Путешествие свяжет важнейшие события географических открытий прошлого с актуальными вопросами климатических изменений настоящего. «Эти задачи мы сможем выполнить с нашими хорошими партнерами с разных частей света, - поделился соучредитель памятного рейса Урмас Дрезен от Эстонского морского музея. - Впереди нас ждет много увлекательных и содержательных встреч. Надеюсь, что это вдохновит всех интересующихся экспедицией на великие дела и решения, заставит задуматься о нашем наследии».
Маршрут из Кронштадта продолжится в июле 2019 года:
12 июля 13:00-16:00 прием на территории кладбища останков порта Силламяэ, настроение задают местные барабанщики.
13 июля 12:00-14:00 встреча с финскими антарктическими исследователями на борту корабля. 14:00-18:00 корабль открыт для посещения публикой.
14 июля 12:00-20:00 остановка корабля в Таллинне в рамках морских дней в Летной гавани. Все желающие приглашаются посетить корабль.
17 июля в 8:30 открытое собрание капитанов в Роомассааре, где выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Выход в море в сопровождении флота регаты пролива Муху.
19 июля посещение морского музея в Клайпеде.
19-21 июля остановка в Калининграде. Открытие фотовыставки Энн Кауби и Сергея Воробьева в музее Мирового океана.
22-24 июля остановка в Гданьске, посещение выставки о морском загрязнении в морском музее.
27 июля 12:00-16:00 дневной форум Auf den Spuren des deutschbaltische Erforschungsreisen am Anfang des 19. Jahrhunderts (Revisiting the Baltic German Explorations in the Beginning of the 19th Century) в ратуше города Киль.
Команда планирует достичь Антарктики в день двухсотлетия открытия ледового материка, 28 января 2020. Экспедицию запечатлеют в телесериале. Экспедицию поддерживают многие эстонские предприятия, в их числе Telia, Tallink, Enefit Green, Sillamäe Sadam, GO Travel, Sportland, Alexela, Baltic Workboats и Postimees Grupp.