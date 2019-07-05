Антарктическая экспедиция начнется с посещения Русского географического общества в Петербурге

«Торжественные проводы 11 июля начнутся с посещения Русского географического общества в Петербурге. Вечером пройдет концерт-богослужение в церкви Святого Апостола Иоанна, - рассказал руководитель экспедиции Тийт Пруули (MTÜ Thetis Ekspeditsioonid. - Мы хотим отметить начало исторической экспедиции адмирала Беллинсгаузена вместе с эстонским и русским сообществами».

Программа 11 июля

11:00 Посещение Русского географического общества в Петербурге. В 12:00 начнется заседание, на котором в числе прочих выступят вице-президент Общества Кирилл Чистяков, директор эстонской Канцелярии президента ЭР Тийт Рийсало, президент Эстонской академии наук Тармо Соомере и директор Эстонского морского музея Урмас Дрезен.

17:00 Концерт-богослужение и доклад профессора Эстонской академии художеств Давида Всевиова на тему «Балтийские немцы и Русские географические открытия» в церкви Святого Апостола Иоанна в Петербурге.

19:00 Посещение Морского Никольского собора в Кронштадте.

20:00 Речь вице-спикера комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона на причале гостевой гавани форта «Константин». Концерт духовой музыки ансамбля Brassical, совместное пение с Марко Матвере.

20:30 Отдача швартовых с парусника «Адмирал Беллинсгаузен».

Научно-популярная экспедиция продлится более шести месяцев при участии научных сотрудников. Путешествие свяжет важнейшие события географических открытий прошлого с актуальными вопросами климатических изменений настоящего. «Эти задачи мы сможем выполнить с нашими хорошими партнерами с разных частей света, - поделился соучредитель памятного рейса Урмас Дрезен от Эстонского морского музея. - Впереди нас ждет много увлекательных и содержательных встреч. Надеюсь, что это вдохновит всех интересующихся экспедицией на великие дела и решения, заставит задуматься о нашем наследии».

Маршрут из Кронштадта продолжится в июле 2019 года:

12 июля 13:00-16:00 прием на территории кладбища останков порта Силламяэ, настроение задают местные барабанщики.

13 июля 12:00-14:00 встреча с финскими антарктическими исследователями на борту корабля. 14:00-18:00 корабль открыт для посещения публикой.

14 июля 12:00-20:00 остановка корабля в Таллинне в рамках морских дней в Летной гавани. Все желающие приглашаются посетить корабль.

17 июля в 8:30 открытое собрание капитанов в Роомассааре, где выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Выход в море в сопровождении флота регаты пролива Муху.

19 июля посещение морского музея в Клайпеде.

19-21 июля остановка в Калининграде. Открытие фотовыставки Энн Кауби и Сергея Воробьева в музее Мирового океана.

22-24 июля остановка в Гданьске, посещение выставки о морском загрязнении в морском музее.

27 июля 12:00-16:00 дневной форум Auf den Spuren des deutschbaltische Erforschungsreisen am Anfang des 19. Jahrhunderts (Revisiting the Baltic German Explorations in the Beginning of the 19th Century) в ратуше города Киль.