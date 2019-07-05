Путин посмертно присвоил звание Героя России четырем морякам с «Лошарика», но их похоронят тайно

Согласно документу, «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», президент присвоил звание Героя России посмертно капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву.

Кроме того, Орденом мужества посмертно награждены капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан 2 ранга Александра Авдонина, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александра Васильева и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Как сообщает «Фонтанка. Ru» , похороны офицеров пройдут в закрытом режиме. Как сообщил один из читателей, сотрудники ГИБДД перекрыли Московский проспект. «Четыре военных „КамАЗа“ ехали со стороны Пулково, не торопясь, в сторону центра», - поделился он наблюдениями.

Ранее сообщалось, что дата и время прощания не будут объявлены официально. В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья. Имена погибших будут высечены на стенах главного Морского собора святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Как рассказал «Интерфаксу» руководитель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин, подводников похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище рядом с экипажем подводной лодки «Курск».