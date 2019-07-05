Пт, 5.07.2019
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Путин посмертно присвоил звание Героя России четырем морякам с «Лошарика», но их похоронят тайно

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Владимир Путин.

ФОТО: Sputnik / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ 1 июля. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля, передает NEWSru.

Согласно документу, «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», президент присвоил звание Героя России посмертно капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву.

Кроме того, Орденом мужества посмертно награждены капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан 2 ранга Александра Авдонина, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александра Васильева и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Как сообщает «Фонтанка. Ru» , похороны офицеров пройдут в закрытом режиме. Как сообщил один из читателей, сотрудники ГИБДД перекрыли Московский проспект. «Четыре военных „КамАЗа“ ехали со стороны Пулково, не торопясь, в сторону центра», - поделился он наблюдениями.

Ранее сообщалось, что дата и время прощания не будут объявлены официально. В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья. Имена погибших будут высечены на стенах главного Морского собора святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Как рассказал «Интерфаксу» руководитель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин, подводников похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище рядом с экипажем подводной лодки «Курск».

По его словам, автор мемориала «Курск» Геннадий Пейчев сейчас прорабатывает концепцию памятника для захоронения подводников, чтобы они составили единый комплекс. Дата похорон пока не известна.

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