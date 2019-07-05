Кылварт предложил снизить максимальную разрешенную скорость поездов у переходов в Таллинне

Предложение мэра столицы Михаила Кылварта опирается на анализ специалистов транспортного департамента и обосновывается тем, что прочий транспорт движется в городе преимущественно со скоростью 50 км/ч, и пешеходы оценивают расстояние до поезда, ориентируясь на привычную скорость транспорта.

"Однако оценка пешехода, собирающегося перейти через железнодорожный переход, может быть ошибочной, поскольку поезда движутся с гораздо большей скоростью - 70 км/ч. Вдобавок поезд пропорционально больше, что делает оценку скорости движения транспорта еще более сложной", - отметил Кылварт, добавив, что высокая скорость особенно опасна в местах с ограниченной видимостью, таких как переход Веэренни.