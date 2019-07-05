По подозрению в госизмене задержан помощник полпреда президента России

Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) 4 июля был задержан гражданин России Александр Воробьев. Он подозревается в государственной измене. Об этом сообщает портал "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
В отношении Воробьева возбуждено уголовное дело. Подробнее материалы уголовного дела не разглашаются.
Следствие попросило Лефортовский суд Москвы арестовать гражданина России Воробьева по подозрению в государственной измене.
Как сообщается, сам подозреваемый в ходе судебного заседания указал, что является помощником полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.
Согласно версии источника издания "Взгляд", у Воробьева были изъяты паспорт гражданина Польши и специальная записывающая аппаратура.
Суд заключил под стражу Александра Воробьева по делу о госизмене на срок до 4 сентября.