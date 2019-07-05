Эксперт по волкам: за исчезновением пярнуского волка могут стоять браконьеры

Как пишет Pärnu Postimees, Кюбарсепп в телеинтервью сказал, что судьба прославившегося на всю Эстонию волка до конца не ясна.

"Но с учетом проведенных в соседних странах расследований подобных случаев довольно велика вероятность того, что свою роль сыграла чья-то злая рука. Собранные на сегодня данные указывают на это", - сказал он.

Кюбарсепп подтвердил,что район, в котором волк решил остаться жить, довольно известен схожими случаями исчезновения диких животных. Это происходит на протяжении последних восьми лет.