Эксперт по волкам: за исчезновением пярнуского волка могут стоять браконьеры

Пропавший в середине июня волк, которого зимой спасли из реки Пярну, вероятно, стал жертвой браконьеров, сказал главный специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Марко Кюбарсепп в эфире программы ЭТВ Ringvaade.
Как пишет Pärnu Postimees, Кюбарсепп в телеинтервью сказал, что судьба прославившегося на всю Эстонию волка до конца не ясна.
"Но с учетом проведенных в соседних странах расследований подобных случаев довольно велика вероятность того, что свою роль сыграла чья-то злая рука. Собранные на сегодня данные указывают на это", - сказал он.
Кюбарсепп подтвердил,что район, в котором волк решил остаться жить, довольно известен схожими случаями исчезновения диких животных. Это происходит на протяжении последних восьми лет.
Доказать браконьерство, по словам Кюбарсеппа, очень сложно. Доказательством должна заниматься природоохранная инспекция, которая осуществляет надзор. Имеющиеся улики Кюбарсепп охарактеризовал как косвенные.