Tallink берет кредит в 250 млн евро на покупку нового судна

Tallink проинформировал биржу о том, что гарантом 95% кредита выступает финское экспортно-кредитное агентство Finnvera. Залогом является само строящееся судно.

Передача судна компании Tallink ориентировочно должна состояться в начале 2022 года, тогда же состоится выплата кредита, а крайний срок возврата платежа установлен через 12 лет после выплаты.

В октябре прошлого года Tallink сообщил о покупке за 250 млн евро скоростного судна, работающего на сжиженном газе, для линии Таллинн-Хельсинки. Новое судно будет еще экологичнее, пообещал тогда глава Tallink Пааво Ныгене.

Судно будет использовать в качестве топлива преимущественно сжиженный природный газ (LNG). Вместимость нового судна - 2800 пассажиров.