Пт, 5.07.2019
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Tallink берет кредит в 250 млн евро на покупку нового судна

Tallinki kiirlaev Megastar, mis kasutab samuti kütusena veeldatud maagaasi.

ФОТО: Liis Treimann

Дочернее предприятие Tallink Grupp -  Tallink Superfast Ltd - и немецкая компания KfW IPEX-Bank GmbH заключили кредитный договор на 197,6 млн евро, которые будут использованы для финансирования строительства на судоходном заводе в Раума пассажирского LNG-судна, пишет Postimees.

Tallink проинформировал биржу о том, что гарантом 95% кредита выступает финское экспортно-кредитное агентство Finnvera. Залогом является само строящееся судно.

Передача судна компании Tallink ориентировочно должна состояться в начале 2022 года, тогда же состоится выплата кредита, а крайний срок возврата платежа установлен через 12 лет после выплаты.

В октябре прошлого года Tallink сообщил о покупке за 250 млн евро скоростного судна, работающего на сжиженном газе, для линии Таллинн-Хельсинки.  Новое судно будет еще экологичнее, пообещал тогда глава Tallink Пааво Ныгене.

Судно будет использовать в качестве топлива преимущественно сжиженный природный газ (LNG). Вместимость нового судна - 2800 пассажиров.

На верфи в Раума за все время было построено четыре судна для Tallink Grupp, последним было спущенное на воду в 2009 году судно Baltic Queen, курсирующее сейчас между Таллинном и Стокгольмом.

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