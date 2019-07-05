Tallink берет кредит в 250 млн евро на покупку нового судна

Дочернее предприятие Tallink Grupp - Tallink Superfast Ltd - и немецкая компания KfW IPEX-Bank GmbH заключили кредитный договор на 197,6 млн евро, которые будут использованы для финансирования строительства на судоходном заводе в Раума пассажирского LNG-судна, пишет Postimees.
Tallink проинформировал биржу о том, что гарантом 95% кредита выступает финское экспортно-кредитное агентство Finnvera. Залогом является само строящееся судно.
Передача судна компании Tallink ориентировочно должна состояться в начале 2022 года, тогда же состоится выплата кредита, а крайний срок возврата платежа установлен через 12 лет после выплаты.
В октябре прошлого года Tallink сообщил о покупке за 250 млн евро скоростного судна, работающего на сжиженном газе, для линии Таллинн-Хельсинки. Новое судно будет еще экологичнее, пообещал тогда глава Tallink Пааво Ныгене.
Судно будет использовать в качестве топлива преимущественно сжиженный природный газ (LNG). Вместимость нового судна - 2800 пассажиров.
На верфи в Раума за все время было построено четыре судна для Tallink Grupp, последним было спущенное на воду в 2009 году судно Baltic Queen, курсирующее сейчас между Таллинном и Стокгольмом.