Пт, 5.07.2019
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Генеральную репетицию Певческого праздника отменили из-за дождя

Laulupeo proovid lauluväljakul

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Последние репетиции Певческого праздника были отменены в пятницу из-за дождя.

Инфоруководитель целевого учреждения Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Cтен Вейдебаум сказал, что дирижеры праздника решили отменить запланированный на вечер прогон из-за плохих погодных условий, беспокоясь за здоровье певцов.

 Без репетиций остались детский хор и оркестры.

"Решение дирижеров говорит о том, что предыдущие репетиции уже показали готовность певцов к Певческому празднику, и дирижеры им доверяют", - добавил Вейдебаум.

Завтра в 13 часов нанется шествие участников Праздника песни и танца из центра Таллинна к Певческому полю. Концерт начнется в 7 часов вечера. В воскресенье Певческий праздник продолжится с двух часов дня примерно до девяти вечера.

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