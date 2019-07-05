Генеральную репетицию Певческого праздника отменили из-за дождя

Последние репетиции Певческого праздника были отменены в пятницу из-за дождя.
Инфоруководитель целевого учреждения Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Cтен Вейдебаум сказал, что дирижеры праздника решили отменить запланированный на вечер прогон из-за плохих погодных условий, беспокоясь за здоровье певцов.
Без репетиций остались детский хор и оркестры.
"Решение дирижеров говорит о том, что предыдущие репетиции уже показали готовность певцов к Певческому празднику, и дирижеры им доверяют", - добавил Вейдебаум.
Завтра в 13 часов нанется шествие участников Праздника песни и танца из центра Таллинна к Певческому полю. Концерт начнется в 7 часов вечера. В воскресенье Певческий праздник продолжится с двух часов дня примерно до девяти вечера.