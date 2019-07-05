Генеральную репетицию Певческого праздника отменили из-за дождя

Инфоруководитель целевого учреждения Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Cтен Вейдебаум сказал, что дирижеры праздника решили отменить запланированный на вечер прогон из-за плохих погодных условий, беспокоясь за здоровье певцов.

Без репетиций остались детский хор и оркестры.

"Решение дирижеров говорит о том, что предыдущие репетиции уже показали готовность певцов к Певческому празднику, и дирижеры им доверяют", - добавил Вейдебаум.