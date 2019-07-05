Чтобы избежать эпидемии кори, Больничная касса закупит 33 500 доз вакцины

2 июля Больничная касса обсудила экстренную закупку дополнительных объемов комбинированной вакцины MMR для предотвращения эпидемии кори.

В этом году в Эстонии корью заболели 25 человек. У людей, вакцинированных в 80-е годы, иммунитет мог и не образоваться, поскольку чувствительная к температуре вакцина тогда не всегда хранилась в правильных условиях.

Оценив ситуацию как критическую, а риск эпидемического распространения как высокий, правление Больничной кассы решило добавить закупку дополнительной вакцины в план на текущий год и профинансировать ее из бюджета кассы.

По данным Департамента здравоохранения, в Эстонии всего 23 758 работников этой сферы, из которых около 14 000 нуждаются в вакцинировании. "Чтобы избежать распространения болезни со стороны сектора здравоохранения, нужно добиться того, чтобы персонал учереждений здравоохранения был защищен от кори", - сказала главный специалист Больничной кассы по связям с общественностью Вивика Тамра.