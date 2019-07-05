Пт, 5.07.2019
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  • Чтобы избежать эпидемии кори, Больничная касса закупит 33 500 доз вакцины

Чтобы избежать эпидемии кори, Больничная касса закупит 33 500 доз вакцины

Leetrid on väga nakkav haigus ning viiruse levikut saab piiritleda haigete varajase väljaselgitamisega, nende isoleerimise ja raviga.

ФОТО: Shutterstock

C учетом высокого риска эпидемического распространения кори руководство Больничной кассы намерено закупить дополнительно 33 500 доз вакцины, из которых 28 500 доз пойдут на вакцинирование работников здравоохранения, пишет Postimees.

2 июля Больничная касса обсудила экстренную закупку  дополнительных объемов комбинированной вакцины  MMR для предотвращения эпидемии кори.

В этом году в Эстонии корью заболели 25 человек. У людей, вакцинированных в 80-е годы, иммунитет мог и не образоваться, поскольку чувствительная к температуре вакцина тогда не всегда хранилась в правильных условиях.

Оценив ситуацию как критическую, а риск эпидемического распространения как высокий, правление Больничной кассы решило добавить закупку дополнительной вакцины в план на текущий год и профинансировать ее из бюджета кассы.

По данным Департамента здравоохранения, в Эстонии всего 23 758 работников этой сферы, из которых около 14 000 нуждаются в вакцинировании. "Чтобы избежать распространения болезни со стороны сектора здравоохранения, нужно добиться того, чтобы персонал учереждений здравоохранения был защищен от кори", - сказала главный специалист Больничной кассы по связям с общественностью Вивика Тамра.

Тендер на закупку будет объявлен не позднее 15 июля. Результаты будут известны в августе. Новая поставка возможна не ранее конца года.

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