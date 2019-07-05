Россельхознадзор снял ограничения с эстонского рыбоперерабатывающего предприятия

Об этом говорится в предварительном отчете российского ведомства, который сейчас изучают в Ветеринарно-продовольственном департаменте Эстонии. Окончательный рапорт будет опубликован после того, как эстонская сторона предоставит свои комментарии к документу.

В целом были проверены четыре предприятия два в Пярнумаа и по одному в Харьюмаа и на Сааремаа.