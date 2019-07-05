Пт, 5.07.2019
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Россельхознадзор снял ограничения с эстонского рыбоперерабатывающего предприятия

Tiina Truupõld muigab, et kui vahepeal peeti lõhet delikatessiks, siis on nüüd tema koha hõivanud igasugune valge kala ja isegi räimed. Fotol vaatavad lehelugejaga tõtt kolm õde - forelli.

ФОТО: Peeter Lilleväli

По итогам состоявшейся в конце апреля инспекторской проверки Россельхознадзора временные ограничения на поставки продукции в Россию, а также другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), были сняты с одного эстонского рыбоперерабатывающего предприятия - AS Kajax Fishexport с юридическим адресом в Пярнуском уезде, сообщает портал новостей ERR.

Об этом говорится в предварительном отчете российского ведомства, который сейчас изучают в Ветеринарно-продовольственном департаменте Эстонии. Окончательный рапорт будет опубликован после того, как эстонская сторона предоставит свои комментарии к документу.

В целом были проверены четыре предприятия два в Пярнумаа и по одному в Харьюмаа и на Сааремаа.

С 27 мая фирме Kajax Fishexport разрешено вывозить рыбу кильку и салаку - замороженную, соленую и в рассоле в Россию и другие страны ЕАЭС, однако к экспорту своей продукции компания до сих пор не приступила, и от прогнозов в руководстве предприятия тоже пока воздерживаются.

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