Россельхознадзор снял ограничения с эстонского рыбоперерабатывающего предприятия

По итогам состоявшейся в конце апреля инспекторской проверки Россельхознадзора временные ограничения на поставки продукции в Россию, а также другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), были сняты с одного эстонского рыбоперерабатывающего предприятия - AS Kajax Fishexport с юридическим адресом в Пярнуском уезде, сообщает портал новостей ERR.
Об этом говорится в предварительном отчете российского ведомства, который сейчас изучают в Ветеринарно-продовольственном департаменте Эстонии. Окончательный рапорт будет опубликован после того, как эстонская сторона предоставит свои комментарии к документу.
В целом были проверены четыре предприятия два в Пярнумаа и по одному в Харьюмаа и на Сааремаа.
С 27 мая фирме Kajax Fishexport разрешено вывозить рыбу кильку и салаку - замороженную, соленую и в рассоле в Россию и другие страны ЕАЭС, однако к экспорту своей продукции компания до сих пор не приступила, и от прогнозов в руководстве предприятия тоже пока воздерживаются.