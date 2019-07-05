Производитель мебели строит под Таллинном огромное производственное здание

Разрабатываемое компанией Capital Mill офисно-производственное здание будет сдано в эксплуатацию в 2020 году. По словам основателя и исполнительного директора Repston OÜ Эдвина Якобсона, предприятие, специализирующееся на экспорте, планирует переехать с прежней площади размером примерно 1000 квадратных метров на новую площадь, которая будет примерно в четыре раза больше, а также произвести замену большей части оборудования.

«Под торговой маркой Repston продаются высококачественные, эффектные и обладающие сложной структурой элементы интерьера из металла и древесины. Открытие нового производственного здания позволит сделать сразу несколько шагов вперед, поскольку мы внедрим передовую технологию, не имеющую аналогов в своей области. Общая стоимость инвестиции составляет примерно 2 миллиона евро, – рассказал Якобсон. – Благодаря превосходному качеству продукции и хорошей маркетинговой работе мы уже широко известны в Европе. Объем заказов постоянно растет, и предпринятые обновления позволят нам идти в ногу со временем и сохранить конкурентоспособность».

В новом здании важную роль играют улучшение бытовых условий и расширение свободного пространства, а также увеличение количества рабочих мест. Если на нынешнем заводе работает 30 работников, то на новом заводе это число удвоится. Кроме того, в интерьере завода применят собственную продукцию марки Repston и продемонстрируют возможности завода. При выборе местоположения большое значение имела близость к существующему производственному зданию и возможность расширить деятельность.

«Для нас важно, чтобы новое здание находилось в том же районе недалеко от Маарду, где расположен и нынешний завод, благодаря чему работникам не придется вносить существенные изменения в организацию своей повседневной жизни, – отметил Якобсон. – Кроме того, мы сможем здесь же расширить деятельность, приступив к производству деревянной мебели в здании, которое будет возведено на соседнем участке в следующем году. Мы планируем установить солнечные панели на крыше производственных зданий, чтобы покрыть за счет вырабатываемой ими энергии до 50% годовой потребности в электричестве».

Новое офисно-производственное здание Repston возводится предприятием Vilcon Ehitus OÜ, и его исполнительный директор Индрек Саар положительно отметил то, что предприятие принимает участие во всех процессе возведения современного офисно-производственного здания от исходной идеи до окончательной сдачи в эксплуатацию.