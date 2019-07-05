Плагиат или нет? Комиссия по оценке магистерской работы гендиректора полиции соберется через неделю

Вахер ранее заявил в СМИ, что его магистерская работа не является плагиатом и что он не пропустил умышленно ссылки ни на один источник.

«Я написал свою магистерскую работу о борьбе с угрожающей конституционному строю ситуацией в контексте вступившего в силу в 2011 году закона об охране правопорядка. В своей работе я сослался более чем на 80 источников и изучил существенно больше материалов. Контролем качества для меня был руководитель, доцент юриспруденции Таллиннского университета Ильмар Сельге, с которым мы обсуждали как направления работы, так и различные источники. Я не пропустил умышленно ссылки ни на один источник», - заявил Вахер.