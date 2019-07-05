Объявленные к юбилею праздника песни поиски нового дирижерского пульта сегодня завершились на кульминационной точке: на Певческом поле благословили новый дирижерский пульт. Прежний дирижерский пульт, которые прослужил 60 лет, останется на почетном месте, и все смогут посмотреть на него.
Новый дирижерский пульт благословили дирижеры праздника песни, авторы и создатели пульта, а также хоры, которые собрались на Певческом поле для репетиций.
Дирижер Рауль Талмар рад новому пульту и верит, что он прослужит праздникам песни по крайней мере столько же сколько и прежний. Изготовленный по проекту Андреса Трууса дрижерский пульт нравится ему прежде всего своим практическим решением.
Дирижерский пульт был изготовлен в Вильяндимаа на заводе AMV Metall и передан как подарок.
Руководитель Певческого поля Урмо Саареоя сказал, что старый дирижерский пульт заслужил с почетом уйти на пенсию.
Прошлой весной на конкурс по поиску нового дирижерского пульта было предоставлено 16 проектов, из которых жюри выбрало проект Андреса Трууса «Перепутье». Изготовленный по проекту дирижерский пульт напоминает своей формой букву X, высота ответвлений которой разной длинны. На самой большой высоте стоит дирижер, а нижняя часть предназначена для произнесения речей, обращенных к публике. Новинка нового дирижерского пульта в том, что высота меняется при помощи мотора, для того чтобы пульт подходил для каждого хора и каждого дирижера.