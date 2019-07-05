На Певческом поле благословили новый дирижерский пульт

Новый дирижерский пульт благословили дирижеры праздника песни, авторы и создатели пульта, а также хоры, которые собрались на Певческом поле для репетиций.

Дирижер Рауль Талмар рад новому пульту и верит, что он прослужит праздникам песни по крайней мере столько же сколько и прежний. Изготовленный по проекту Андреса Трууса дрижерский пульт нравится ему прежде всего своим практическим решением.

Дирижерский пульт был изготовлен в Вильяндимаа на заводе AMV Metall и передан как подарок.

Руководитель Певческого поля Урмо Саареоя сказал, что старый дирижерский пульт заслужил с почетом уйти на пенсию.