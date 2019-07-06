Гусеница. Иллюстративное фото. ФОТО: Stephanie Starr / PantherMedia / Stephanie Starr

Германия, Голландия и другие европейские страны борются с нашествием гусениц дубовых походных шелкопрядов. Волоски на их теле токсичны для человека и могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение кожи.

Поскольку нынешние зима и весна в Европе были теплыми, этих гусениц оказалось чрезвычайно много.

К концу июля эти гусеницы превратятся в бабочек, безобидных для человека.

В бельгийском городе Лувен местным пожарным пришлось уничтожить гнездо этих ядовитых гусениц перед началом рок-концерта.

Нашествие гусениц особенно ощущается в Руре - густонаселенном районе Германии. Там были закрыты некоторые школы и парки, с тем, чтобы дать специалистам уничтожить гнезда гусениц в дубовых деревьях.

Эти гусеницы, длиной в 2-3 сантиметра, по вечерам продвигаются длинной вереницей к верхушке дерева, что может нанести ему ощутимый вред, так как они предпочитают питаться свежепоявившимися листьями.

У каждой подросшей гусеницы насчитывается до 700 тысяч ворсинок, которые, выпадая, могут довольно далеко разноситься ветром.

Парк Фреденбаумпарк в Дортмунде был закрыт для посетителей на три недели, так как выяснилось, что гусеницы захватили не менее 500 деревьев.

Менеджер парка Франк Дарч говорит, что по сравнению с прошлым годом нашествие гусениц носит гораздо более масштабный характер.

Команды, одетые в комбинезоны химзащиты, поднимаются к вершине дерева при помощи пожарных лестниц и уничтожают гнезда гусениц при помощи паяльных ламп или пылесосов.

В Нидерландах также отмечается резкое по сравнению с прошлым годом увеличение числа этих гусениц.

В интернете получила вирусное распространение видеозапись, на которой пожилая женщина в городе Энсхеде сражается с этими гусеницами при помощи строительного фена.

Гусеницы также оккупировали практически весь Люксембург. Местные власти предупреждают жителей быть осторожными.

Гусеницы дубовых походных шелкопрядов также распростирались на Корсике и в некоторых частях Англии, в том числе и в одном из районов Лондона.

Нашествию подверглись также отдельные регионы Испании.

Есть и другие виды походных гусениц, например те, кто предпочитает листья средиземноморской сосны.

"Жирные и очень сочные"

Матт Магграт, Би-би-си

Каждый раз, когда мы открывали ставни в нашем уютном доме, которые мы снимали на Корсике, нас уже ждали эти гусеницы. Жирные и очень сочные после нескольких месяцев сосредоточенного пожирания дубовых листьев, они, казалось, были полны решимости поселиться вместе с нами.

Каждый день, когда мы возвращались домой, они в несметных количествах кишели прямо перед входной дверью. Мы знали о возможных последствиях для здоровья и каждый день тратили немало времени, собирая их совком и закидывая назад, в дубовые заросли.

На первый взгляд они кажутся довольно нерасторопными, но стоит лишь отвернуться на пару минут, и рядом появляются все новые полчища этих гусениц.

Иногда узнаешь об их присутствии лишь, когда, выйдя в сад в темноте, понимаешь, что наступил на что-то отвратительно склизкое. Толком отдохнуть на Корсике нам так и не удалось.

Но хозяева дома особенно не переживали. По их словам, это второй год трехгодичного цикла нашествия гусениц, и в прошлом году все было гораздо хуже.

Опасности

Волоски этих гусениц могут распространяться по ветру, а так как они токсичны для людей, то контакт с волосинками может привести к чесотке, раздражению глаз, кашлю и аллергической реакции.

Также опасно для здоровья прикасаться к гнездам этих гусениц.

Гусеницы также опасны для собак.

Что можно сделать?

У этих личинок есть природные враги, среди которых паразиты, а также некоторые виды жуков. Птицы, за редким исключением, предпочитают держаться от походных шелкопрядов подальше.

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