"Атлетико" отменяет трансфер Гризманна в "Барселону"

«После заявлений, сделанных президентом «Барселоны» Жозепом Марией Бартомеу в отношении нашего игрока Антуана Гризманна, «Атлетико» хочет публично изложить следующее.

14 мая Антуан Гризманн проинформировал Мигеля Анхеля Хиля, Диего Симеоне и Андреа Берта о решении покинуть клуб в конце сезона.

Через несколько дней после этого «Атлетико» узнал, что «Барселона» и игрок достигли соглашения в марте, в дни после ответного матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», а условия соглашения они обсуждали с середины февраля.

В связи с сегодняшним заявлением президента Бартомеу, мы хотим заявить, что это правда – вчера состоялась встреча Мигеля Анхеля Хиля с генеральным директором «Барселоны» Оскаром Грау по просьбе «Барселоны».

На этом совещании господин Грау выразил намерение после того, как отступные в контракте Антуана Гризманна снизились с 200 до 120 миллионов евро, потребовать отсрочки платежа вышеупомянутой суммы по состоянию на 1 июля.

Очевидно, что «Атлетико» ответил отрицательно, понимая, что «Барселона» и игрок не уважают «Атлетико» и всех его болельщиков.

В результате всего этого, сегодня «Атлетико» попросил игрока, его сестру-агента и его адвоката, в соответствии с их контрактными обязательствами с нашим клубом, появиться в следующее воскресенье на клубной базе, чтобы начать предсезонку с остальными игроками клуба.

В этом пресс-релизе «Атлетико» хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обеих сторон, особенно «Барселоны» – за то, что клуб побуждал игрока разорвать договорные отношения с «Атлетико» по ходу сезона, при этом «Атлетико» играл не только матч Лиги чемпионов против «Ювентуса», но и боролся за титул Ла Лиги против самой «Барселоны».