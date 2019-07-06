Чудо-юниорка продолжает победное шествие на Уимблдоне

Встреча продлилась 2 часа 46 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 7:5 в пользу 15-летней американки. Во втором сете Гауфф сумела отыграть два матчбола и вырвала победу. Она стала самой молодой участницей 1/8 финала Уимблдона после Дженнифер Каприати, добравшейся до этой стадии турнира в 1991 году.