Сб, 6.07.2019
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Чудо-юниорка продолжает победное шествие на Уимблдоне

Cori Gauff

ФОТО: AFP7 / ZUMAPRESS.com

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Словении Полону Герцог в матче третьего круга Уимблдона.

Встреча продлилась 2 часа 46 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 7:5 в пользу 15-летней американки. Во втором сете Гауфф сумела отыграть два матчбола и вырвала победу. Она стала самой молодой участницей 1/8 финала Уимблдона после Дженнифер Каприати, добравшейся до этой стадии турнира в 1991 году.

Гауфф прошла в основную сетку турнира через квалификацию. В первом круге она обыграла пятикратную чемпионку Уимблдона Винус Уильямс, в следующем — выбила словачку Магдалену Рыбарикову.

В 1/8 финала Гауфф встретится с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Матч состоится 8 июля.

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