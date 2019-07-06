Моуринью собрался работать в Китае

The Telegraph oтмечает, что Моуринью обсуждает возможное трудоустройство с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем. 56-летний тренер может встать у руля «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Китая. Ранее сам специалист заявлял о желании найти для себя новый вызов и развивать молодые футбольные лиги.

В мае сообщалось, что Моуринью может возглавить итальянскую «Рому». В итоге римский клуб пригласил на работу другого португальского специалиста — Пауло Фонсеку.