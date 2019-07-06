В Таллинне изменится организация движения в связи с Праздником песни и шествием участников

Предприятие Ühisteenused, обеспечивающее безопасное движение на XXVII Празднике песни «Моя любовь», дает обзор изменений в городском движении Таллинна 6 и 7 июля и рекомендует, передвигаясь по городу, следовать указаниям регулировщиков. Основные изменения сегодня и завтра касаются движения и парковки в районах от Кассисаба до Кадриорга, а также в окрестностях Певческого поля.
Сегодняшнее торжественное шествие юбилейного Праздника песни и Праздника танца «Моя любовь» задействуют столичные районы от Кассисаба до Кадриорга. «Во время сегодняшнего парада участников обязательно нужно считаться с тем, что большие массы народа будут передвигаться еще до мероприятия и после его завершения», — отметила специалист Ühisteenused Хенрика Хайн.
«Поэтому стоит запастись временем и учитывать, что движение ограничено до тех пор, пока до десяти тысяч пешеходов соберутся на окрестных улицах и дорогах, а также и после концертов в течение пары часов, когда люди двинутся обратно в центр города», — пояснила Хайн и посоветовала зрителям для приезда на праздничные мероприятия выбирать общественный транспорт.
Изменения в движении в связи с шествием
- Начиная с 5 июля 21.00 и до 6 июля 18.00 парковка запрещена в зоне построения участников парада до того, как последний участник шествия покинет этот район — это улицы Тынисмяэ, Харидузе, Висмари (отрезок Тоомпуйестеэ-Тоомпеа), Роозикрантси (отрезок Каарли пст.- Роозикрантси, 15). На этот же период проезд на Фальги теэ с Тоомпуйестеэ на Тоомпеа становится двухсторонним.
- 6 июля с 9.00 до 18.00 движение закрыто и общественный транспорт перенаправлен с момента построения участников шествия до того, как последний участник шествия покинет этот район — это район Вабадузе вальяк, Каарли, Роозикрантси (Каарли пст.- Роозикрантси, 15), Харидузе, Тынисмяэ, Тоомпеа (отрезок Каарли пст. - Фальги теэ), Висмари (отрезок Тоомпуйестеэ-Тоомпеа), Тоомпуйестеэ (отрезок Висмари-Эндла), Луйзе (отрезок Тоомпуйестеэ-Койду), Койду (отрезок Луйзе-Эндла), Эндла (отрезок Суур-Амеерика-Тынисмяэ), Пярну мнт. (отрезок между Лийвалайя-Виру вяльяк). В исключительном порядке открыт въезд на улицу Лыкке с улицы Суур-Амеерика в связи с закрытием въезда на улицу Лыкке со стороны улицы Эндла во время построения колон для парада.
- 6 июля с 11.00 (маршрутные автобусы с 12.00) до 18.00 в связи с шествием закрыто публичное движение на маршруте Вабадузе вяльяк — Виру вяльяк — Нарва мнт. - Пирита-теэ — Вана-Пирита теэ до Морских ворот Певческого поля. Трамвайное движение с Мустамяэ осуществляется с разворотом только до улицы Койду. Маршрутные автобусы в это время направляются с Пярну мнт. на Эстония пуйестеэ и с Эстония пуйестеэ на улицу Лийвалайя через Театри вяльяк и улицу Лембиту.
- 6 и 7 июля после завершения концертов Праздника песни необходимо считаться с длинными остановками движения на Пирита-теэ и Нарва мнт. и окружающих улицах в связи с массовым движением зрителей с Певческого поля. Прежде всего движение разрешат общественному транспорту, после ухода народных масс с дорог и другому транспорту, в том числе и автомобилям со спецразрешением.
Схема движения в зоне построения участников шествия:
Схема движения в районе маршрута шествия:
Организация движения в районе Певческого поля
- До 8 июля 14.00 парковаться на парковке перед отелем Ору запрещено (в том числе и в зоне PARGI JA REISI)
- До 7 июля 24.00 движение на улице Йоа изменяется в одностороннее (со стороны улицы Куристику) и парковка там запрещена (за исключением автомобилей с разрешением организаторов на левой стороне улицы)
- До 7 июля 24.00 парковка запрещена на Пирита теэ на отрезке выезда с центра города — Вана-Пирита теэ - Пирита теэ 20, на Вана-Пирита на отрезке Пирита теэ - Пирита теэ 20, на парковках Певческого поля вблизи Ласнамяэских ворот и на Нарва мнт. в направлении с центра города начиная с Нарва мнт. 128 до улицы Турба.
- До 7 июля 24.00 разрешено автобусам со спецразрешением от организаторов останавливаться для посадки и высадки участников на Пирита теэ (на отрезке Вана-Пирита теэ — Пирита теэ, 20) на первой полосе движения в направлении из центра города и на Нарва мнт. (на отрезке Куристику-Ору в обоих направлениях).
Ограничение скорости 30 км/ч действует:
- До 7 июля 23.00 на Нарва мнт. (на отрезке Пирита теэ-Смуули) и на Пирита теэ (на отрезке Нарва мнт.-Ээсти Няйтусед)
- До 7 июля 23.00 на Куристику (отрезок Нарва мнт.-Ору), на улицах Йоа и Ору (отрезок Нарва мнт.-Йоа).
- Публичное движение закрыто на Нарва мнт. (отрезок Пирита теэ-Турба) 6 июля с 17.30 до 24.00 (I концерт) и 7 июля с 13.00 до 22.00 (II концерт), ограничения не касаются маршрутных автобусов.
- Для велосипедов участников и гостей организованы охраняемые велопарковки, где также нужно будет оставить самокаты и рулы. В районе Певческого поля велопарковки находятся у Морских, Ору и Ласнамяэских ворот и они открыты 6 июля с 14.00 до 24.00 и 7 июля с 12.00 до 22.00.
Зрители с билетами, передвигающиеся на инвалидных колясках, могут парковать свои автомобили на выделенных местах на парковке у Морских ворот Певческого поля, которые зарезервированы для первых ходатайствующих. Новые ходатайства больше не принимаются.
На всех улицах и дорожных отрезках, где в связи с Праздником песни и танца изменяется схема движения, установлены временные знаки. В ключевые моменты Праздника на улицах будут одновременно находится сотни дорожных регулировщиков Ühisteenused в неоновых жилетах, выполнение указаний которых поможет сохранить движение.
Точную информацию о крупных изменениях в дорожном движении в связи с Праздником можно найти на странице Ühisteenused, а также в Facebook и на сайте Праздника песни и танца.