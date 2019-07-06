В Таллинне изменится организация движения в связи с Праздником песни и шествием участников

Сегодняшнее торжественное шествие юбилейного Праздника песни и Праздника танца «Моя любовь» задействуют столичные районы от Кассисаба до Кадриорга. «Во время сегодняшнего парада участников обязательно нужно считаться с тем, что большие массы народа будут передвигаться еще до мероприятия и после его завершения», — отметила специалист Ühisteenused Хенрика Хайн.

«Поэтому стоит запастись временем и учитывать, что движение ограничено до тех пор, пока до десяти тысяч пешеходов соберутся на окрестных улицах и дорогах, а также и после концертов в течение пары часов, когда люди двинутся обратно в центр города», — пояснила Хайн и посоветовала зрителям для приезда на праздничные мероприятия выбирать общественный транспорт.

Изменения в движении в связи с шествием

- Начиная с 5 июля 21.00 и до 6 июля 18.00 парковка запрещена в зоне построения участников парада до того, как последний участник шествия покинет этот район — это улицы Тынисмяэ, Харидузе, Висмари (отрезок Тоомпуйестеэ-Тоомпеа), Роозикрантси (отрезок Каарли пст.- Роозикрантси, 15). На этот же период проезд на Фальги теэ с Тоомпуйестеэ на Тоомпеа становится двухсторонним.

- 6 июля с 9.00 до 18.00 движение закрыто и общественный транспорт перенаправлен с момента построения участников шествия до того, как последний участник шествия покинет этот район — это район Вабадузе вальяк, Каарли, Роозикрантси (Каарли пст.- Роозикрантси, 15), Харидузе, Тынисмяэ, Тоомпеа (отрезок Каарли пст. - Фальги теэ), Висмари (отрезок Тоомпуйестеэ-Тоомпеа), Тоомпуйестеэ (отрезок Висмари-Эндла), Луйзе (отрезок Тоомпуйестеэ-Койду), Койду (отрезок Луйзе-Эндла), Эндла (отрезок Суур-Амеерика-Тынисмяэ), Пярну мнт. (отрезок между Лийвалайя-Виру вяльяк). В исключительном порядке открыт въезд на улицу Лыкке с улицы Суур-Амеерика в связи с закрытием въезда на улицу Лыкке со стороны улицы Эндла во время построения колон для парада.

- 6 июля с 11.00 (маршрутные автобусы с 12.00) до 18.00 в связи с шествием закрыто публичное движение на маршруте Вабадузе вяльяк — Виру вяльяк — Нарва мнт. - Пирита-теэ — Вана-Пирита теэ до Морских ворот Певческого поля. Трамвайное движение с Мустамяэ осуществляется с разворотом только до улицы Койду. Маршрутные автобусы в это время направляются с Пярну мнт. на Эстония пуйестеэ и с Эстония пуйестеэ на улицу Лийвалайя через Театри вяльяк и улицу Лембиту.

- 6 и 7 июля после завершения концертов Праздника песни необходимо считаться с длинными остановками движения на Пирита-теэ и Нарва мнт. и окружающих улицах в связи с массовым движением зрителей с Певческого поля. Прежде всего движение разрешат общественному транспорту, после ухода народных масс с дорог и другому транспорту, в том числе и автомобилям со спецразрешением.

Схема движения в зоне построения участников шествия:

Схему движения в зоне построения участников шествия. ФОТО: Ühisteenused

Схема движения в районе маршрута шествия:

Схема движения в районе маршрута шествия. ФОТО: Ühisteenused

Организация движения в районе Певческого поля

- До 8 июля 14.00 парковаться на парковке перед отелем Ору запрещено (в том числе и в зоне PARGI JA REISI)