Свеча. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Прогулочный катамаран, на борту которого были десятки туристов, перевернулся у поселка Джубга в Краснодарском крае на расстоянии около 100 метров от берега.

"Это корабль "Атолл". В районе Голубой бухты он перевернулся", - рассказал РИА Новости директор пляжа "Джубга" Андрей Андреев. По его словам, двое человек погибли.

Джубга находится недалеко от города Туапсе. На борту катамарана, по предварительным данным, находилось 43 человека. Андреев сказал, что на таких катамаранах, по его сведениям, нельзя возить столько пассажиров.

В управлении Следственного комитета России подтвердили гибель двух человек.

Двое пострадавших скончались по дороге в больницу, сообщил Интерфаксу источник в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

"Состояние доставленных людей удовлетворительное, мы их отпаивали чаем. Людей осматривали врачи, опрашивали сотрудники правоохранительных органов. Люди напуганы", - рассказали Интерфаксу в отеле "Гринвуд", где разместили людей с перевернувшегося катамарана.

Владелец судна задержан, сказал агентству информированный источник. "По предварительной информации, катамаран, вмещающий около 20 человек, перевозил почти вдвое больше людей", - пояснил он.

"Собственник судна задержан", - подтвердил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

"А поиски капитана ведутся, он скрылся", - сказал он Интерфаксу.

Позже Русин сообщил, что и капитан задержан.