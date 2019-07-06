Tele2 прекратил надоедливые звонки потенциальным клиентам и потерял 17 000 номеров

Согласно данным Департамента защиты прав потребителя и технического надзора, предприятие Tele2 за первые шесть месяцев в этом году потеряло 4080 мобильных номеров, в прошлом - 12 940. Конкуренты Elisa и Telia в то же время увеличили число мобильных номеров - на 6875 и 6071 соответственно.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, прошлогодние изменения количества номеров - это менее трех процентов от их клиентской базы. Она пояснила, что главной причиной потери номеров является тот факт, что в начале прошлого года Elisa купила Starman, и клиенты Starman оказались в руках Elisa.