Слишком жаркое лето: парк Lottemaa вновь терпит убытки

Lottemaa teemapark OÜ показал в 2015 году хороший результат, заработав более четверти миллиона с оборотом в 1,7 млн евро. Посетителей тогда было 94 000 человек. С тех пор показатели ухудшились.

В прошлом году оборот крупнейшего детского тематического парка в Эстонии составил более миллиона, а убыток - 105 000 евро. Посетителей было менее 62 000 человек.

Председатель правления Lottemaa Рейн Мальсуб все же начинает с позитивного. В прошлом году парк начал привлекать русскоязычную публику. В программе появились представления на русском языке и русскоязычные персонажи.

Также владельцы хотят привлечь в Lottemaa детей постарше. Для этого дополнительно инвестировали в парк приключений и другие аттракцион, а также построили музей Jäneste Rahva Muuseum.

Мальсуб отметил, что зимний сезон 2018 года за последние пять лет был периодом с наибольшим числом посещений. За две недели в тематическом парке побывали рекордные 10 022 посетителей, что на 2000 человек больше, чем зимой 2017 года.

Но что же пошло не так и почему число посетителей упало? По словам Мальсуба, в 2018 году причина была в очень жарком лете, когда волна необычного тепла совпала с отпусками и самым популярным временем для посещения тематического парка.

«К сожалению, это отразилось и на числе посетителей тематического парка. И хотя были проведены различные кампании, это не перевесило того факта, что семьи с маленькими детьми в 30-34-градусную жару предпочитали находиться у водоемов и в охлажденных помещениях», - объяснил Мальсуб.

Он надеется, что телесериал «Лотте» и новый рисованный мультфильм увеличат число посетителей тематического парка.