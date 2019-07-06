Виновато лето: детский парк Lottemaa терпит убытки

Находящийся в Пярнумаа детский парк Lottemaa терпит убытки третий год подряд. Если раньше на прибыли негативно сказывалась дождливая и холодная погода, то в прошлом году - слишком жаркое лето, передает Majandus.
Lottemaa teemapark OÜ показал в 2015 году хороший результат, заработав более четверти миллиона с оборотом 1,7 млн евро. Посетителей тогда было 94 000 человек. С тех пор показатели ухудшились.
В прошлом году оборот крупнейшего детского тематического парка в Эстонии составил более миллиона, а ущерб - 105 000 евро. Посетителей было менее 62 000 человек.
Председатель правления Lottemaa Рейн Мальсуб все же начинает с позитивного. В прошлом году парк начал привлекать русскоязычную публику. В программе появились представления на русском языке и русскоязычные персонажи.
Также владельцы хотят привлечь в Lottemaa детей постарше. Для этого дополнительно инвестировали в парк приключений и другие аттракцион, а также построили музей Jäneste Rahva Muuseum.
Мальсуб отметил, что зимний сезон 2018 года за последние пять лет был периодом с наибольшим числом посещений. За две недели в тематическом парке побывали рекордные 10 022 посетителей, что на 2000 человек больше, чем зимой 2017 года.
Но что же пошло не так, и почему число посетителей упало? По словам Мальсуба, в 2018 году причина была в очень жарком лете, когда волна необычного тепла совпала с отпусками и самым популярным временем для посещения тематического парка.
«К сожалению, это отразилось и на числе посетителей тематического парка. И хотя было проведены различные кампании, это не перевесило тот факт, что семьи с маленькими детьми в жару 30-34-градусную жару предпочитали находится у водоемов и в охлажденных помещениях», - объяснил Мальсуб.