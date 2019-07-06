Сб, 6.07.2019
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  • Известный канатоходец рискнет пересечь Лаагна-теэ по натянутой стропе

Известный канатоходец рискнет пересечь Лаагна-теэ по натянутой стропе

Slackliner Jaan Roose esinemine Vabaduse väljakul.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Канатоходец-трюкач Яан Роозе приедет в Ласнамяэ, чтобы пересечь Лаагна-теэ по натянутой стропе (слэклайну). Состоится это зрелище 9 июля в 18.30, за день до перекрытия ласнамяэской канавы в связи с началом киносъемок.

Щекочущее нервы зрелище начнется около здания управы района Ласнамяэ (Палласти, 54) в 18:30. Роозе уже известен своим мировым рекордом, когда он прошел по натянутой на высоте 117 метров между крышами Swissotel Tallinn и высотки Торнимяэ стропе, выполнив при этом обратное сальто.

В 2015 году Роозе работал каскадером на съемках фильма Assassin's Creed. Будучи слэклайнером он сотрудничал с организаторами концертного тура Мадонны. 

По словам старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна, связанная с киносъемками культурная программа – отличное дополнение к летним мероприятиям в районе.

Съемки фильма режиссера Кристофера Нолана Tenet пройдут на Лаагна теэ с 10 по 21 июля. Одновременно город Таллинн в сотрудничестве с Funfair Films Limited и Allfilm OÜ предложит горожанам программу «Кинолето Ласнамяэ», в рамках которой состоится выступление канатоходца Яана Роозе, большой концерт музыки из кинофильмов на Певческом поле, фестиваль в парке Кивила и семейный день в парке Паэ.

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