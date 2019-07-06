Известный канатоходец рискнет пересечь Лаагна-теэ по натянутой стропе

Канатоходец-трюкач Яан Роозе приедет в Ласнамяэ, чтобы пересечь Лаагна-теэ по натянутой стропе (слэклайну). Состоится это зрелище 9 июля в 18.30, за день до перекрытия ласнамяэской канавы в связи с началом киносъемок.
Щекочущее нервы зрелище начнется около здания управы района Ласнамяэ (Палласти, 54) в 18:30. Роозе уже известен своим мировым рекордом, когда он прошел по натянутой на высоте 117 метров между крышами Swissotel Tallinn и высотки Торнимяэ стропе, выполнив при этом обратное сальто.
В 2015 году Роозе работал каскадером на съемках фильма Assassin's Creed. Будучи слэклайнером он сотрудничал с организаторами концертного тура Мадонны.
По словам старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна, связанная с киносъемками культурная программа – отличное дополнение к летним мероприятиям в районе.
Съемки фильма режиссера Кристофера Нолана Tenet пройдут на Лаагна теэ с 10 по 21 июля. Одновременно город Таллинн в сотрудничестве с Funfair Films Limited и Allfilm OÜ предложит горожанам программу «Кинолето Ласнамяэ», в рамках которой состоится выступление канатоходца Яана Роозе, большой концерт музыки из кинофильмов на Певческом поле, фестиваль в парке Кивила и семейный день в парке Паэ.