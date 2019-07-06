Известный канатоходец рискнет пересечь Лаагна-теэ по натянутой стропе

Щекочущее нервы зрелище начнется около здания управы района Ласнамяэ (Палласти, 54) в 18:30. Роозе уже известен своим мировым рекордом, когда он прошел по натянутой на высоте 117 метров между крышами Swissotel Tallinn и высотки Торнимяэ стропе, выполнив при этом обратное сальто.

В 2015 году Роозе работал каскадером на съемках фильма Assassin's Creed. Будучи слэклайнером он сотрудничал с организаторами концертного тура Мадонны.

По словам старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна, связанная с киносъемками культурная программа – отличное дополнение к летним мероприятиям в районе.