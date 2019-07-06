В Таллинне упали цены на горючее

В Вильнюсе и Таллине на прошедшей рабочей неделе было отмечено падение цен на горючее, а в Риге цены не поменялись, свидетельствуют обобщенные агентством BNS данные.
Дороже всего бензин на этой неделе стоил в Таллине, далее следует Рига, а самая низкая цена на бензин по прежнему сохраняется в Вильнюсе. Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте дизельного топлива.
Цена на горючее на автозаправочных станциях Circle K в Риге за неделю не изменилась. В эту пятницу литр бензина 95-й марки стоил 1,284 евро, а литр дизельного топлива - 1,194 евро за литр.
В свою очередь в Вильнюсе цена бензина 95-й марки уменьшилась на 1,7% - до 1,155 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 0,5%, составив 1,065 евро за литр.
В Таллине на заправочных станциях Circle K на этой неделе также упали цены на горючее. Цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо упали на 0,6% - до 1,319 евро и 1,289 евро за литр соответственно.
Цена на автогаз на этой неделе осталась на прежнем уровне во всех трех столицах Балтийских стран, составив 0,629 евро за литр в Таллине, 0,565 евро за литр в Риге и 0,469 евро за литр в Вильнюсе.