Обед за 1100 евро и "налог на иностранца": ловушки для туристов, которых нужно избегать в Италии

Счет более 80 евро за пару бургеров и кофе - один из недавних случаев, прозвучавших в новостях. Другие случаи: еда на 1100 евро на четверых не в самом лучшем ресторане Венеции, мороженое в вафельном стаканчике за 25 евро во Флоренции и 42 евро за три мороженых и бутылку воды у фонтана Треви в Риме.

После последней подобной новости читатели портала The Local, в основном проживающие в Италии или путешествующие иностранцы, начали присылать свои рассказы.

Луиза Мид из Великобритании недавно впервые в жизни посетила Италию, где столкнулась с несколькими нечестными бизнесменами.

Заказав вино к еде, официант начал говорить ей, что выбранное вино "закончилось и можно выбрать только более дорогие варианты". В другой день она заказала графин вина, но в счете указали два раза по полграфина, что вышло дороже одного целого.

В другой раз ей выставили счет в 13 евро за два бокала пива среднего объема, а при покупке кофе ей дали неправильную сдачу.

Мид призывает быть осторожными и с другими ловушками для туристов: ресторанами плохого качества, которые торгуют по-возможности наиболее дешево приготовленной пищей (к примеру, указанная в меню лазанья оказывается без мяса) и предлагают дополнительные угощения, которые кажутся бесплатными, а на самом деле в конце добавляются к счету, например, вода или прославленный лимонный ликер.

От рук нечестных бизнесменов иногда страдают и те, кто хорошо знает Италию и говорит по-итальянски.

"Некоторые учреждения указывают, что принимают кредитные карты. Однако, когда собираешься платить картой, тебе говорят, что аппарат сломан", - рассказала проживающая в США туристический агент Линсди Синко. - Мы с мужем говорим по-итальянски, это помогает избежать многих проблем, но и у нас это произошло".

"В наш последний вечер в Милане мы потратили все взятые с собой евро, так как не хотели везти их домой. А перед сном захотели быстро съесть пиццу. Официант разрешил мужу оставить меня в ресторане, пока супруг сходит к банкомату, - указала она. - И хотя в ресторане нам "подарили" лимончелло, почему-то они включили его в счет. Когда мы спросили об этом, нам сказали: «Ну вам же понравилось, разве нет? Тогда вы не будете против за него заплатить»".

Не становись настолько голодным или уставшими, чтобы начать игнорировать свои ощущения. Если следовать советам, то подобных ситуаций можно избежать, советует американка.