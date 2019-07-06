Обед за 1100 евро и "налог на иностранца": ловушки для туристов, которых нужно избегать в Италии

Италия - страна, в которую летом стекаются туристы, однако она все чаще попадает в новостные заголовки в связи с очередным случаям обмана путешествующих. Портал The Local пишет о том, за чем стоит следить туристам в Италии, пишет TVNET.
Счет более 80 евро за пару бургеров и кофе - один из недавних случаев, прозвучавших в новостях. Другие случаи: еда на 1100 евро на четверых не в самом лучшем ресторане Венеции, мороженое в вафельном стаканчике за 25 евро во Флоренции и 42 евро за три мороженых и бутылку воды у фонтана Треви в Риме.
После последней подобной новости читатели портала The Local, в основном проживающие в Италии или путешествующие иностранцы, начали присылать свои рассказы.
Луиза Мид из Великобритании недавно впервые в жизни посетила Италию, где столкнулась с несколькими нечестными бизнесменами.
Заказав вино к еде, официант начал говорить ей, что выбранное вино "закончилось и можно выбрать только более дорогие варианты". В другой день она заказала графин вина, но в счете указали два раза по полграфина, что вышло дороже одного целого.
В другой раз ей выставили счет в 13 евро за два бокала пива среднего объема, а при покупке кофе ей дали неправильную сдачу.
Мид призывает быть осторожными и с другими ловушками для туристов: ресторанами плохого качества, которые торгуют по-возможности наиболее дешево приготовленной пищей (к примеру, указанная в меню лазанья оказывается без мяса) и предлагают дополнительные угощения, которые кажутся бесплатными, а на самом деле в конце добавляются к счету, например, вода или прославленный лимонный ликер.
От рук нечестных бизнесменов иногда страдают и те, кто хорошо знает Италию и говорит по-итальянски.
"Некоторые учреждения указывают, что принимают кредитные карты. Однако, когда собираешься платить картой, тебе говорят, что аппарат сломан", - рассказала проживающая в США туристический агент Линсди Синко. - Мы с мужем говорим по-итальянски, это помогает избежать многих проблем, но и у нас это произошло".
"В наш последний вечер в Милане мы потратили все взятые с собой евро, так как не хотели везти их домой. А перед сном захотели быстро съесть пиццу. Официант разрешил мужу оставить меня в ресторане, пока супруг сходит к банкомату, - указала она. - И хотя в ресторане нам "подарили" лимончелло, почему-то они включили его в счет. Когда мы спросили об этом, нам сказали: «Ну вам же понравилось, разве нет? Тогда вы не будете против за него заплатить»".
Не становись настолько голодным или уставшими, чтобы начать игнорировать свои ощущения. Если следовать советам, то подобных ситуаций можно избежать, советует американка.
"Если находитесь в туристическом районе и не видите цены, примите как факт, что с вас попросят больше денег, чем с местных, - учит проживающая в Италии Мария Анна Делла Фер. - Моя американско-итальянская подруга, которая живет здесь 15 лет, говорит, что они за одну и ту же услугу требуют с американцев цену выше, чем с итальянцев".
Иногда махинации предпринимателей удивляют даже самих итальянцев. Местный житель Паоло Трекани рассказал, что один раз в кафе Флоренции съел очень дорогой завтрак, так как не знал, что "все становится вдвое дороже, если ешь за столиком".
Однако это не мошенничество. Многие туристы не знают, что в отдельных городах Италии местные пьют кофе или едят завтрак, стоя у стойки бара. Если есть желание сесть за столик, то цены становятся куда выше.
"Это было написано в меню. Я не заметил и переплатил за завтрак", - указал Трекани.
Его совет: всегда проси меню - одно на итальянском и второе на понятном тебе языке - и сравни цены. Если что-то не совпадает, ищи другой ресторан или кафе.
Более высокие цены за столиком обосновываются тем, что кафе находится в исторически значимом месте с красивым видом или же предлагает какое-либо развлечение. Если очень хочется посидеть в красивом месте, местные советуют за столиком брать только напиток или десерт.
Туристам стоит быть внимательными не только в ресторанах, но и в других местах. Настороженность нужна уже при выходе из аэропорта, так как туристов пытаются завлечь дорогие неофициальные такси. "Официальные такси со счетчиками находятся снаружи, где у них есть место. Но почти всегда вблизи находятся нечестные люди без удостоверения водителя такси, которые только и ждут, чтобы обмануть тебя", - указала Линсди.
Она советует все-таки постоять в очередь на зарегистрированные такси - обычно это не занимает много времени.
Американка Эмма рассказала, что у железнодорожной станции Археологического парка Помпеи повстречала частную фирму автобусных экскурсий, которые использовали агрессивную и вводящую в заблуждение тактику.
Что делать, если стал жертвой мошенника? Во-первых, советуют говорить с самим торговцем и пытаться решить конфликт.
Если это не удается, желательно привлечь полицию или попросить гида помочь. Финансовая полиция Италии может наказать предприятия, скрывающие цену товаров или указывающие их неправильно, а также тех, кто не выдает чеки.
Читатели The Local советуют избегать мест общепита, которые очевидно предназначены для туристов или которые зазывают туристов с улицы.
Советуют всегда тщательно исследовать меню. Еще лучше - попросить отзывов у местных или поискать их в интернете.
Лучший способ защититься от мошенников - путешествовать вместе с итальянцем.
Важно также следить за своими вещами и помнить, что мошенники пытаются нажиться на туристах не только в Италии, но и в других странах, популярных у туристов.