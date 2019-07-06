Новый мост в финском национальном парке построит эстонская фирма

Металлический трос, на котором держался старый подвесной мост в национальном парке недалеко от города Коувола, не выдержал нагрузки и оборвался год назад, передает Yle.
Сооружением нового моста в финском национальном парке Реповеси взамен разрушившегося год назад займется эстонская компания Remoti Holding Oü. Если все необходимые разрешения будут получены вовремя, то строительство начнется в августе и продлится до октября.
Новый мост будет немного шире прежнего. Помимо этого, будет изменена конструкция – эстонцы построят вантовый мост.
По словам Паси Иконена из Управления лесного хозяйства, эстонская фирма была выбрана не только на основе цены, но и в силу ее опыта в мостостроении. Remoti Holding построила в Эстонии 55-метровый мост, который по конструкции напоминает тот, который планируют соорудить в Реповеси.
Подвесной мост в национальном парке обрушился 1 июля прошлого года. Согласно данным расследования, один из опорных металлических канатов был установлен неправильно, из-за чего он оборвался. В этот летний сезон вместо моста пролив Лапинсалми можно пересечь на небольшом водном такси или на кабельном пароме, который необходимо тянуть вручную.