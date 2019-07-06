Юноша искал клад и подорвался на бомбе времен Первой мировой

Инцидент произошел в начале июля. 18-летний любитель истории и любительских раскопок Поль Айден пытался найти золото с помощью металлодетектора в лесу неподалеку от своего дома в городе Мец, регион Гранд-Эст. Когда детектор запищал, юноша решил, что обнаружил золотые монеты. Он начал копаться в густых зарослях и наткнулся на старое взрывное устройство. Айден едва осознал, что это такое, как его отбросило взрывной волной.

«Я лежал на земле, у меня текла кровь, и я не понимал, что происходит. Меня контузило, я не знал, что случилось, но увидел кровь на груди и оторванный указательный палец», — рассказал Айден. Француз отметил, что ему повезло выжить — если бы осколки, которыми был начинен снаряд, попали немного выше, он мог погибнуть.

Юноша самостоятельно добрался домой, его родители немедленно вызвали скорую помощь. Айдена доставили в больницу, где врачи в течение часовой операции извлекли из него около 50 осколков и пришили палец. Операция прошла успешно, однако из-за взрыва француз больше не чувствует левую руку и слышит постоянный звон в ушах.

Несмотря на травмы, Айден собирается продолжить заниматься поиском кладов. «Я буду искать сокровища всю жизнь и не позволю какой-то бомбе остановить меня», — заявил юноша.