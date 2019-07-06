В Калифорнии произошло второе за сутки землетрясение

Толчки были зарегистрированы 5 июля в 20:19 по местному времени (6 июля в 06:19 по московскому времени) на глубине десяти километров. Ближайшим к эпицентру поселком был калифорнийский Сирлс Вэлли.

Как отмечает Associated Press, в результате разрушены здания, дороги, есть несколько раненых. Основные разрушения пришлись на город Риджкрест, рядом с которым произошло предыдущее землетрясение.