Ученые проверят уровень радиации затонувшей в Норвежском море советской подлодки

"6 июля исследовательское судно "G.O. Sars" отправится из Тромсё к району, где в 1989 году затонула атомная подводная лодка "Комсомолец". Цель заключается в том, чтобы обнаружить возможные утечки радиации из поврежденной лодки", - говорится в сообщении.

"Теперь мы сможем подобраться к обломкам ближе, чем когда-либо, и провести более тщательный отбор проб", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Хильды Элизы Хелдаль.

Кроме того, ученые измерят уровень радиоактивного загрязнения. В сообщении говорится о том, что предыдущие российские исследования выявили утечки радиации из реактора, а также сильные повреждения подлодки.

"Новые исследования, которые Норвегия и Россия намерены провести теперь, необходимы для того, чтобы установить риск загрязнения, исходящий от "Комсомольца", - отметил представитель управления ядерной и радиационной безопасности Норвегии Ингар Амундсен.