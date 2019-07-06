Ученые проверят уровень радиации затонувшей в Норвежском море советской подлодки

Ученые из России и Норвегии отправятся в субботу из северонорвежского города Тромсё в экспедицию к району затопления советской АПЛ "Комсомолец", чтобы выяснить экологическую обстановку и произвести замеры уровней загрязнения, сообщается на сайте норвежского института морских исследований, пишет РИА Новости.
"6 июля исследовательское судно "G.O. Sars" отправится из Тромсё к району, где в 1989 году затонула атомная подводная лодка "Комсомолец". Цель заключается в том, чтобы обнаружить возможные утечки радиации из поврежденной лодки", - говорится в сообщении.
"Теперь мы сможем подобраться к обломкам ближе, чем когда-либо, и провести более тщательный отбор проб", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Хильды Элизы Хелдаль.
Кроме того, ученые измерят уровень радиоактивного загрязнения. В сообщении говорится о том, что предыдущие российские исследования выявили утечки радиации из реактора, а также сильные повреждения подлодки.
"Новые исследования, которые Норвегия и Россия намерены провести теперь, необходимы для того, чтобы установить риск загрязнения, исходящий от "Комсомольца", - отметил представитель управления ядерной и радиационной безопасности Норвегии Ингар Амундсен.
Трагедия с АПЛ К-278 "Комсомолец" произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда на самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодке возник пожар, который привел к потере плавучести и погружению на дно уникальной субмарины. Из 69 членов экипажа погибли 42.