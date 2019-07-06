«Что творится в голове у этого человека?»: житель Эстонии пришел в недоумение от происходящего на кладбище

Мужчина, который ухаживает за могилами близких на кладбище Симуна, был поражен, когда пришел полить цветы и обнаружил вместо растений лишь пустые ямы, пишет Virumaa Teataja.

«Подобное происходило уже несколько раз, на этот раз вор дождался хотя бы Дня памяти усопших. Но я не понимаю, что творится в голове этого человека, который приходит на чужие могилы воровать цветы, должно же быть одно священное место, где почитают тех, кто жил до нас», - говорит возмущенный мужчина.

«Стоит дать в газету объявление: "Дорогой вор кладбища Симуна, если у тебя финансовые сложности, обратись в самоуправление и попроси помощи, оставь кладбище в покое"», - продолжает он.