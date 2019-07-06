В субботу Таллинн посещает одно круизное судно, на день доставившее в город до 700 туристов.
В 8.09 в порту Ванасадам ошвартовалось идущее под багамским флагом Boudicca. Прибывшее из Копенгагена судно в час ночи отправится в Санкт-Петербург. Двухнедельный круиз начался и завершится в Дувре в Англии. 15 июля Boudicca начнет круиз вдоль побережья Норвегии, к арктическому Шпицбергену. В октябре судно начнет 168-дневный кругосветный круиз, самыми яркими моментами которого станут Мадагаскар, Сейшельские Острова, Папуа — Новая Гвинея, две недели в Индии и Израиль. Новый год участники круиза отметят в Сиднее.
В воскресенье Таллинн посетят пять круизных судов, которые доставят в город до 6000 туристов.
Самым насыщенным днем того круизного сезона станет предстоящий четверг, когда в Таллинне одновременно остановятся шесть круизных судов и в общей сложности 8000 туристов.