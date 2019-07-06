Постановщик XX Праздника танца: это поклон эстонским женщинам

XX Праздником танца выразили преклонение перед 85-летней традицией праздника танца, исполнив на поле любимые танцевальные композиции прошлых праздников, не забыв при этом и новые композиции. В общей сложности 10 540 танцоров и гимнастов из 713 коллективов исполнили 28 танцев, семь из которых были созданы специально для праздника этого года.

После того, как коронный танец Анны Раудкатс на праздниках танца «Туляк» станцевали все 10 540 танцоров и гимнастов, благодарность и похвалы танцорам были нескончаемы, сказала главный постановщик XX Праздника танца «Моя любовь» Вайке Раясте, этим закончился один путь, который дал возможность задуматься о том, что для нас важно.

«Все показали свой максимум, в воздухе витало много заботы и любви», - сказала Раясте и добавила.«Весь путь, который мы прошли до сегодняшнего дня, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, был чудом. В постановке праздника танца для меня было важно обратиться к тому времени, откуда мы пришли. Поэтому мы снова показали зрителям старинные танцы, которые входят в золотой фонд праздников танцев, которые уже не танцевали несколько десятилетий, но которые для многих являются главной частью праздника танца – например, Kullaketrajad или Sõlesepad. По моей оценке, такой выбор танцев полностью себя оправдал, потому что трудно двигаться вперед, если не помнить прошлое. В конце концов мы тем или иным образом идем по кругу: все новое – это забытое строе», –сказала Раясте.

По словам главного постановщика, одной из целей, которую она ставила перед собой, было предложить зрителям разное настроение. Самым лучшим примером этого, по ее мнению, было подряд два танца праздника танца: танец, которые поставили Хелью Миккел и Лилле-Астра Аррасте и сама главный постановщик Pikseloitsu, а также танец Хельма Тохвельмана Külvajad. «Одно не существует без другого, потому что если не поливать землю, то и не будет того, что могло бы на ней вырасти», сказала она.

На вопрос, можно ли сказать, что XX Праздник танца «Моя любовь» был как бы поклоном эстонским женщинам, Раясте ответила так: «Наверное на это можно посмотреть и так. В течение всей традиции праздников танца не много женщин было в роли главных руководителей, в то же время женщины всегда играли ключевую роль на праздниках танца. Смотря на своих танцоров-мужчин, я полностью уверена в том, что это те мужчины, которые в любой момент готовы защищать свою землю и свой дом. Но на самом деле – этот праздник танца действительно низкий поклон эстонским женщинам, которые берегут со своими эстонскими мужчинами свой дом и свои традиции», рассказала главный постановщик праздника об особенной женской энергии, которая исходила от представления.